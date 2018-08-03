Почему Трамп может быть обеспокоен "российским делом"

Дело о сговоре между Россией и командой Дональда Трампа во время президентской кампании отравляет мандат американского президента, пишет журналист Le Journal du Dimanche Алексис Буасселье.

В среду в своем твите президент США назвал ситуацию в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, объектом которого он стал, "отвратительной". "Генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того как она запачкает нашу страну", - продолжил он в заявлении, которое наводит на мысль, что он стремится чинить препятствия правосудию, говорится в статье.

"Вот уже несколько месяцев Дональд Трамп пытается дискредитировать это расследование, которое он считает проявлением конфликта интересов со стороны Мюллера. Однако это новое заявление раскрывает в лучшем случае нетерпение, а в худшем - обеспокоенность американского президента, осажденного делом, которое портит его президентство", - отмечает Буасселье.

Спецпрокурор Мюллер ведет расследование о возможном сговоре с Россией во время президентской кампании Трампа и хотел бы допросить президента, говорится в статье.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в среду уверил журналистов в том, что юридическая команда Трампа "всегда вела переговоры" со спецпрокурором Мюллером, передает автор. Из статьи в The Washington Post следует, что Мюллер готов сократить количество вопросов к президенту, если Трамп согласится быть допрошенным, и сосредоточиться на предполагаемых попытках воспрепятствовать правосудию.

CNN, со своей стороны утверждает, что адвокаты Трампа хотят, чтобы встреча лицом к лицу между Трампом и Мюллером касалась лишь обвинений в сговоре с русскими, а вопросы воспрепятствования правосудию были изложены письменно. Трамп, по своему обыкновению, в четверг расщедрился на обличительный твит в отношении CNN: "Слишком много ненависти и неправильно поданных историй".

Кроме того, защита Трампа по российскому делу подорвана заявлениями его бывшего адвоката Майкла Коэна. Когда Трамп был республиканским кандидатом, утверждает Коэн, во время кампании 2016 года он одобрил встречу между своим сыном, своим зятем и российской женщиной-юристом, которая предложила компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон, продолжает автор статьи.

Между тем начался судебный процесс Пола Манафорта. Бывший директор предвыборного штаба Дональда Трампа обвинен в отмывании миллионов долларов, полученных на Украине с помощью лоббистской деятельности в пользу украинского экс-президента Виктора Януковича, настроенного пророссийски, напоминает Буасселье.

Кто-то может рассчитывать на то, что Манафорт раскроет какие-то сведения о Дональде Трампе, и в частности, о его встрече с российским адвокатом. Члены команды спецпрокурора присутствовали на начале судебного заседания, отмечает автор статьи.

Трамп, со своей стороны, раскритиковал обращение с Манафортом "как с Аль Капоне". "Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и "врагу общественности номер один" Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу (Рональда) Рейгана и (Боба) Доула, который сейчас заключен в одиночную камеру, хотя не признан виновным ни в чем? Где сговор с Россией?" - написал Трамп в своем Twitter.