Безоговорочное "нет": Ватикан ужесточил позицию относительно смертной казни

До сих пор в катехизисе Католической церкви принималась возможность применения смертной казни в отдельных случаях. Теперь все изменилось. Католическая церковь внесла изменения в соответствующий раздел изложения католической веры, сообщает Tagesspiegel.

"Сегодня растет осознание того, что личное достоинство не теряется и тогда, когда человек совершает тяжелейшее преступление", - такая формулировка, по информации из Ватикана, теперь значится в статье катехизиса, в которой речь идет о смертной казни. Существуют более действенные наказания, "которые окончательно не лишают преступника возможности на исправление", считает Святой Престол.

Как сообщает Tagesspiegel, "в редакции катехизиса от 1995 года, принятого под влиянием энциклики папы Римского Иоанна Павла II Evangelium vitae, смертная казнь объявлялась оправданной в случае если не существует иного пути "эффективно защитить жизни людей от несправедливого посягательства".

Папа Франциск объявил смертную казнь недопустимой еще в 2015 году, указав на то, что она "чудовищна, бесчеловечна и унизительна".