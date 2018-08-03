Экс-президент Армении под арестом

Роберт Кочарян жестоко подавил многодневные протесты против фальсификации итогов выборов в 2008 году. Теперь его привлекли к ответственности. Уже несколько дней бывший президент Армении находится под стражей, сообщает журналистка Tageszeitung Барбара Эртель.

Кочарян не единственный, кому угрожает судебное разбирательство, отмечает автор статьи. Так, с июля действует приказ об аресте бывшего генерала Микаела Арутюняна, который в 2008 году занимал пост министра обороны, а сейчас скрывается в России. Из-за "подрыва общественного порядка" был арестован и Юрия Хачатуров, представляющий Армению в руководимом Россией военном союзе "Организация договора о коллективной безопасности" (ОДКБ). Глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность происходящим, говорится в статье.

"С момента прихода к власти нового премьер-министра Пашиняна прошло слишком мало времени, чтобы можно было провести реформы в системе правосудия. Поэтому предстоящие судебные процессы скорее будут восприняты обществом как своего рода юстиция победителя, вместо того чтобы способствовать проработке прошлого", - полагает Эртель. К реакции Москвы также стоит прислушиваться: после смены власти в Армении Москва вела себя удивительно сдержанно, но продолжится ли так в будущем - это вопрос. В Армении размещены несколько тысяч российских солдат. В главных отраслях экономики страна почти полностью зависит от России, констатирует журналистка.