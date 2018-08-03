Пластик выделяет метан

Пластиковый мусор может сильнее способствовать изменению климата, чем предполагалось ранее, сообщает журналистка немецкой газеты Tageszeitung Лин Хирзе.

Согласно исследованию, проведенному Гавайским университетом и опубликованному в среду на портале Plos.org, частицы пластика выделяют влияющие на климат газы, такие, как этилен и метан. При этом чем меньше частицы, тем больше газов они высвобождают. Считается, что метан наносит климату значительно больший вред, чем углекислый газ, отмечает журналистка. "Так как микропластик обладает большей площадью поверхности, он, возможно, выделяет и больше парниковых газов", - пишут ученые. Предметом исследования ученых стали различные синтетические полимеры, такие, как поликарбонат, акрил и полиэтилен. В течение 212 дней исследователи подвергали эти химические соединения воздействию ультрафиолетового света и в результате пришли к выводу: чем дольше пластик находился под воздействием излучения, тем больше парниковых газов он вырабатывал. Полиэтилен, наиболее часто используемый в мире синтетический материал, выделял наибольшее количество газов, передает Хирзе.

Производство пластика увеличивается по всему миру. За последние 70 лет в мире было произведено 8,3 млрд тонн полимеров, что соответствует весу 80 млн голубых китов, сообщает издание.