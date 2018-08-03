Президент США в режиме нападения

"Трамп требует прекратить "охоту на ведьм", направленную против него и его предвыборного штаба. Это не удивительно: спецпрокурор Мюллер подобрался к нему угрожающе близко", - пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Доротеа Хан.

В то время как его предшественники, например Ричард Никсон и Билл Клинтон, также столкнувшиеся в период президентства с подозрениями в незаконных махинациях, плели интриги за кулисами, Дональд Трамп в течение года ведет открытую дискредитирующую кампанию против спецпрокурора Роберта Мюллера. В среду Трамп поднялся на новую ступень агрессии и через Twitter потребовал от министра юстиции отстранить спецпрокурора от должности, передает журналистка.

Трамп с самого начала не демонстрировал уважения ни к следствию, ни к независимости юстиции, отмечает Хан. Его новый твит - это попытка повлиять на юстицию, что, в свою очередь, является уголовным преступлением. Президент опубликовал упомянутое сообщение на следующий день после пока что самого крупного успеха спецпрокурора Мюллера: во вторник в Александрии начался процесс против Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа. "Обвинения на процессе связаны не с работой Манафорта на Трампа и его российскими контактами, а с неуплатой налогов и банковским мошенничеством в размере десятков миллионов долларов, но Мюллер уже не раз доказал, что он действует обходными путями, а процесс в Александрии представляет для этого много возможностей", - полагает журналистка.

При желании Трамп мог бы уволить как министра юстиции и его заместителя, так и спецпрокурора. То, что он этого не делает, напоминает о том, как он готовил свое вступление в политику, отмечает Хан. Тогда он утверждал, что Барак Обама родился за границей и не является легитимным президентом США.

"Тогда, как и сегодня, речь шла не о том, чтобы что-то разоблачить или изменить в политическом смысле, а о том, чтобы посеять сомнения и подозрения и создать параллельный мир, в котором все нити держал бы в своих руках Трамп. За 19 месяцев президентства Трампа его угрозы распространились на юстицию, политические партии и независимые СМИ. Он работает над разрушением доверия к общим фактам и ценностям, а также к институтам американской демократии", - заключает автор статьи.