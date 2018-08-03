Трюки контрабандистов на новом балканском маршруте

За последние несколько месяцев наблюдается усиление миграционного потока на так называемом "албанском маршруте". Из подготовленного Брюсселем документа, оказавшегося в распоряжении Die Welt, становится известно, какими трюками пользуются те, кто занимается контрабандой людей. Речь в документах идет о действующих расценках, новых предложениях и механизмах организации процесса контрабанды, пишет журналист издания Кристоф Б.Шильц.

По словам высокопоставленного брюссельского чиновника, этим маршрутом все чаще стали пользоваться семьи - они пытаются попасть на территорию ЕС (в Хорватию), в первую очередь через Боснию и Герцеговину. "Тот факт, что маршрутом пользуются семьи, показывает, что контрабандисты считают этот путь достаточно безопасным. Миграционный поток в этой связи может вырасти еще больше", - сказал он.

"Порядка 7,1 тыс. мигрантов прибыли в Боснию и Герцеговину за первое полугодие этого года, тогда как в прошлом году их число составило в общей сложности 755 человек", - передает издание.

Одним из пересадочных узлов "албанского маршрута" является пограничный район между Албанией и Черногорией. Вначале мигранты по Средиземному морю или через реку Эврос, разделяющую Турцию и Грецию, попадают на территорию последней, поясняет автор.

"Из Греции через Албанию путь ведет в Косово, затем в Сербию или Черногорию. Оба маршрута сходятся в Боснии и Герцеговине, поскольку шансы попасть в Венгрию через Сербию традиционным маршрутом значительно сократились в последнее время", - говорится в статье.

Как следует из документа, за поездку из Сербии в ЕС мигрант должен заплатить в среднем 3 тыс. евро. Поездка на такси из Сербии через Венгрию в Вену обойдется в 6-8 тыс. евро.

Контрабандисты стали более активно обращаться в социальных СМИ на родных языках к афганцам и пакистанцам, выходцам из Бангладеш, Ирана и Ирака, предлагая выбраться из Боснии и Герцеговины и Сербии и попасть на территорию ЕС.

Мигранты, продолжает журналист, зарабатывают деньги на дальнейшее продвижение из Греции, незаконно выполняя там работу: попасть из Греции в Сербию стоит 800 евро.

Как пишет Die Welt, "по всей видимости, особым спросом у мигрантов всех национальностей пользуются услуги контрабандистов из Пакистана - у них самые отлаженные сети".

"Одной из распространенных тактик контрабандистов в Сербии является внедрение в лагеря, которые власти создают для мигрантов, где они незаметно смешиваются с беженцами. Эти преступники имеют большое влияние - о фактах жестокого обращения или использования людей в преступных целях, жертвы, как правило, не заявляют", - передает автор статьи.

"Один из самых крупных лагерей для беженцев - в Обреноваце, недалеко от Белграда: посредники выводят проживающих там мигрантов на контакт с контрабандистами, которые живут в городе в квартирах. Те сводят их с "проводником" - как правило, это несовершеннолетние мигранты, которые доводят группу до границы. Молодые мигранты таким образом зарабатывают деньги, чтобы выжить в Сербии и когда-нибудь позволить себе выехать оттуда", - рассказывает Шильц.