3 августа 2018 г. Аарон Блейк | The Washington Post Важная подсказка, которую обронил Мюллер при расследовании сговора с Россией? В начале недели стало известно, что спецпрокурор Роберт С. Мюллер передал на рассмотрение в Южный округ Нью-Йорка (SDNY) дела о потенциальных нарушениях, связанных с лоббированием зарубежных интересов, - а именно дела, по которым проходят известный лоббист Тони Подеста, много лет работавший с демократами, другой известный лоббист и экс-конгрессмен-республиканец Вин Вебер, а также бывший советник Белого дома при Бараке Обаме Грегори Крейг. "Хотя эти дела выросли из расследования Мюллера, связанного с Россией, и потому являются для спецпрокурора "законной добычей", он предпочел не вести их лично. И это логично, поскольку они, как представляется, мало связаны с российским вмешательством в выборы 2016 года", - комментирует журналист The Washington Post Аарон Блейк. "Но также это может оказаться очень важной деталью, особенно в контексте только что начавшегося суда над Полом Манафортом", - продолжает газета. "Критики расследования Мюллера, в том числе президент Трамп, схватились за процесс Манафорта как за образчик того, чего Мюллер не предоставил, - а конкретно, того, что он не предоставил никаких доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией. Манафорту предъявлены обвинения в финансовых и иных преступлениях, которые были совершены до выборов 2016 года", - поясняет издание. Издание отмечает: "Но эксперты говорят: тот факт, что Мюллер передает другим прокурорам дела Подесты, Вебера и Крейга - и даже дело (экс-поверенного Трампа. - Прим. ред.) Майкла Коэна, которое тоже отправилось в SDNY, - подтверждает представление, что Манафорт по-прежнему считается одной из потенциально ключевых фигур дела о сговоре с Россией. И это касается практически всего остального, что Мюллер, по-видимому, оставил в своей компетенции, в том числе таких тем и лиц, как встреча на Сейшельских островах, Эрик Принс, Джордж Надер и Роджер Стоун". "Могу лишь предположить, что правильным ответом является самый очевидный: Манафортом он занялся сам, потому что Манафорт - очевидно, один из ключевых свидетелей многих событий, играющих центральную роль для его (Мюллера. - Прим. ред.) расследования, и он (Мюллер. - Прим. ред.) хотел сохранить за собой способность заключить с ним сделку о признании вины, - сказал профессор права Джорджтаунского университета Дэвид Э. Супер. Газета задается вопросом, почему же Мюллер передал другим дело Коэна, который тоже, как считается, может перейти на сторону следствия и дать изобличающую информацию о Трампе. "Похоже, одно очевидное различие в том, что Манафорт был одной из ключевых фигур штаба Трампа и уже имел связи с российскими группами интересов, которые, как можно предположить, будут иметь отношение к будущему этого дела", - говорится в статье. Автор предполагает, что Мюллер сосредоточен исключительно на российском вмешательстве и дела, оставленные им в своей компетенции, касаются именно этого узкого объекта расследования. Источник: The Washington Post