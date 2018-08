3 августа 2018 г. Ребекка Боллхауз, Дастин Волц | The Wall Street Journal Американская разведка предупреждает о "масштабных" российских попытках сорвать выборы 2018 года "Высокопоставленные представители разведки назвали российские попытки вмешаться в выборы в Конгресс 2018 года масштабными, реальными и бесперебойными, рассказав о своих усилиях по борьбе с угрозой, которую президент Трамп неоднократно опровергал и преуменьшал", - пишут корреспонденты The Wall Street Journal. "Мы продолжаем наблюдать за вездесущей кампанией пропаганды со стороны России, целью которой является ослабить и расколоть США", - заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс журналистам на брифинге в четверг. Выступая на фоне критики, которой подвергается администрация за то, что она не предпринимает достаточных мер противодействия угрозе российского вмешательства в выборы, Коутс отметил, что Трамп поручил разведслужбам сделать хакерство на выборах "главным приоритетом". "Мы бросили на это все силы", - сказал Коутс. На брифинге в четверг директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что разведслужбы пока не зафиксировали "такого рода усилий, нацеленных конкретно на инфраструктуру выборов", какие предпринимала Москва в 2016 году, например взламывая базы данных зарегистрированных избирателей. Усилия России на данный момент сосредотачивались на "вредоносных операциях влияния", которые он назвал "информационной войной". "Однако в четверг официальные лица не сообщили новых подробностей того, что предпринимают их агентства для предотвращения повторения атак 2016 года, сосредоточившись на демонстрации единой общегосударственной позиции: российские враждебные действия в отношении выборов являются реальными, непрекращающимися и представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - говорится в статье. Генерал Пол Накасоне, глава Киберкомандования США и директор Агентства национальной безопасности, дал понять, что американские службы разведки проводят наступательные кибероперации по сдерживанию российского вмешательства в выборы. По его словам, Киберкомандование США и АНБ "отслеживают широкий спектр иностранных противников в киберпространстве и готовы проводить операции против этих агентов, пытающихся подорвать выборы в Конгресс в нашей стране". Накасоне не привел конкретных подробностей, заявив, что подобные операции для успешного проведения требуют конфиденциальности, передают журналисты. Источник: The Wall Street Journal