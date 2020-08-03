За время эпидемии шотландцы стали склоняться в пользу независимости

"(...) В то время как Борис Джонсон в течение нескольких дней говорил, что он "крайне обеспокоен" "второй волной" коронавируса, обрушившейся на Великобританию с европейского континента, Никола Стерджен в Эдинбурге применяла стратегию, направленную на остановку распространения коронавируса в Шотландии. Вместо виктимизации лидер шотландского правительства предпочла принцип ответственности", - пишет журналисткаLe Figaro Амандина Александр.

"(...) За последние две недели у шотландских властей не было повода сожалеть ни об одной смерти от коронавируса. Контраст с Англией разителен: за тот же период около 650 англичан умерли от Covid-19", - говорится в статье.

"За двумя разными траекториями скрываются две совершенно разные стратегии. "Научные эксперты, консультирующие правительство Бориса Джонсона, поставили своей целью поддерживать уровень вируса на том уровне, который они считают приемлемым, - поясняет Линда Баулд, профессор общественного здравоохранения в Эдинбургском университете. - Шотландское правительство стремилось достичь нулевого уровня Covid".

"Цель ликвидировать передачу вируса, которую при поддержке шотландских ученых поставила Никола Стерджен, привела к тому, что главная сторонница независимости действовала гораздо более осторожно, чем Борис Джонсон, когда речь зашла о снятии карантина, начавшегося в Великобритании в середине мая. Шотландцам было предложено оставаться дома дольше, чем их собратьям-англичанам. Им также пришлось носить маски в магазинах с 10 июля, в то время как в Англии такая мера вступила в силу только через две недели", - пишет Le Figaro.

"Первый министр Никола Стерджен, а также глава Шотландской национальной партии, сумела резко отличиться от Бориса Джонсона в борьбе с коронавирусом, поскольку Шотландия обладает значительной автономией в области здравоохранения, - отмечает журналистка. (...) - По мнению шотландского профессора Линды Баулд, "коронакризис позволил очень конкретно проиллюстрировать принцип децентрализации власти".

"(...) Пропасть между шотландским общественным мнением и британскими властями расширилась до такой степени, что, согласно опросам, сторонники независимой Шотландии теперь составляют большинство. Согласно опросу, опубликованному The Sunday Times в этом месяце, "да" может одержать верх, набрав 54% голосов", - сообщает автор публикации.

"Джон Кертис, британский исследователь общественного мнения и профессор Университета Стратклайда, считает, что "основы общественной поддержки Союза Англии и Шотландии никогда еще не были такими уязвимыми". "Неудивительно, что в глазах националистов последние три месяца доказали, что Шотландия управлялась бы лучше, если бы была маленькой независимой страной. Еще более важно то, что, похоже, бывшие унионисты сейчас тоже в этом убеждены", - настаивает политолог.

"Неожиданный натиск сторонников независимости, наблюдавшийся в опросах, может привести к широкой победе Шотландской национальной партии на выборах по обновлению шотландского парламента, которые пройдут в мае следующего года. Добившись усиления своего большинства, Никола Стерджен неизбежно окажет давление на Лондон с целью проведения нового референдума о независимости", - комментирует автор статьи.