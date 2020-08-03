Тихановская - сердце белорусской оппозиции

"За неделю до президентских выборов Светлана Тихановская, которая выставила свою кандидатуру против автократа Лукашенко, притягивает толпы сторонников. Со стороны тех, кто считает, что находящийся у власти с 1994 года президент ими пренебрегает, такой мобилизации не наблюдалось никогда с начала 1990-х годов", - пишет специальный корреспондент Liberation в Бресте Жюстина Сальвестрони.

"(...) 25-летний манифестант Никита никогда не знал другого президента, кроме Лукашенко, и ожидает от Светланы Тихановской "лучшего будущего для всех белорусов во всех сферах и, прежде всего, свободы. Она хочет, чтобы всем было хорошо!" - говорит он с энтузиазмом. "Я думаю, что Светлана будет нашим следующим президентом, - продолжает разговор 40-летняя Алеся. - Я поддерживаю ее, потому что она женщина, добрый человек, и я уже не в состоянии терпеть Лукашенко!"

"Кандидат Тихановская, которая почти случайно вступила в президентскую гонку после ареста своего мужа, является самым грозным противником, с которым пришлось столкнуться Александру Лукашенко, привыкшему к рейтингу выше 80% и переполненным избирательным урнам. Между тем, у Светланы Тихановской (...) нет программы", - говорится в статье.

"Она на всех своих собраниях говорит о том, что не собирается быть президентом, - объясняет ее советник Антон Раднянкоу. - Цель состоит в том, чтобы победить Лукашенко, обеспечить шестимесячный переходный переход, а затем провести свободные выборы".

"(...) По данным правозащитного центра "Весна", в период с мая по июль было арестовано не менее 1100 человек, 200 человек были приговорены к тюремному заключению. Оппозиционерам, блогерам и журналистам пришлось покинуть страну, - отмечает спецкор. "В данный момент нам невозможно оставаться в Белоруссии, поскольку мы являемся легкой мишенью для КГБ, - сказал по телефону один независимый журналист на условиях анонимности. - Многих моих коллег арестовали, а многие уехали, например, в Вильнюс или Варшаву. Я думаю, что буду более полезен, если что-то напишу из-за границы, чем сидя в тюрьме".

"Такие репрессии являются ответными действиями на беспрецедентную мобилизацию, вызванную Covid. Из-за своего отрицания опасности и бредовых идей президент сделался гордым представителем команды тех, кто считает Covid "легким гриппом", он уже несколько месяцев утверждает, что коронавирус можно вылечить с помощью сеансов водки и сауны или на открытом воздухе, предпочтительно работая на тракторе", - передает автор статьи.

"Лукашенко проявил невероятное презрение к своему народу, - поясняет Валерия Костюгова, аналитик сайта экспертного сообщества Белоруссии "Наше мнение". - Он взвалил вину на семьи жертв, обвинил умерших, ничего не сделал для оснащения больниц респираторами. В конечном счете, впервые в Белоруссии была проведена краудфандинговая кампания по сбору средств для больниц, было собрано 350 тыс. долларов. Люди поняли, что если возникает какая-то проблема, то власти ничего не делают, зато сами они могут действовать сообща и получать результаты. Первый опыт совместных действий побудил их к действиям".

"(...) Медицинские услуги, бесплатное образование, очень низкая заработная плата, которая не увеличивается... За последние годы Лукашенко уничтожил много пунктов общественного договора, - указывает Валерия Костюгова. - В подобных условиях трудно продолжать разыгрывать из себя отца народа, ругающего Запад и капитализм".

"(...) Задача этих выборов - дать белорусам понять, что президент не является законно избранным, показать, что он не может набрать больше 50% голосов, - объясняет Антон Раднянкоу. - Впервые защищается не оппозиция, а сам Лукашенко. Наша стратегия состоит в том, чтобы усилить оппозицию, мобилизовать общественное мнение. А после 9 августа... посмотрим!"

"В воскресенье улыбающаяся со сцены Светлана Тихановская пообещала белорусам, что она может "все изменить". Однако шансы на победу - иными словами, на прекращение авторитарного режима Лукашенко - крайне малы. На следующий день после выборов политические собрания снова будут запрещены, - пишет Libération. "Но, по крайней мере, произойдет становление сознания и изменится менталитет", - заключает Валерия Костюгова.