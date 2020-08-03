"Лукашенко играет с Москвой в опасную игру"

"(...) 29 июля Минск объявил об аресте 33 человек, которых он представил в качестве российских наемников печально известной группы Вагнера и обвинил в том, что они действовали совместно с оппозицией для организации "террористических актов" и дестабилизации страны. Тадеуш Гикзан, докторант Школы славянских и восточноевропейских исследований в Университетском колледже Лондона, в интервью Liberation подробно описывает геополитические последствия этих обвинений".

"(...) Версия белорусских властей выглядит очень неправдоподобной, полной нелепостей и противоречий. Наиболее вероятное предположение состоит в том, что эти люди действительно являются российскими наемниками, направлявшимися в Северную Африку и проезжавшими транзитом через Минск. Белорусские власти, судя по всему, полностью срежиссировали сюжет о заговоре. Весьма вероятно, что они не согласовали это заранее с русскими, что вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку Москва продемонстрировала признаки недовольства. Александру Лукашенко еще придется расплачиваться за последствия", - считает специалист по Белоруссии.

"(...) Сегодня оппозиция в Белоруссии сильнее, чем когда-либо прежде. В то же время Лукашенко сбился с верного пути. Он был одним из самых искусных автократов в мире, но в последние несколько лет он стал совершать ошибки. Началось это в 2017 году с так называемого налога на "социальных иждивенцев" [люди, работавшие менее шести месяцев в году, должны были платить налог в размере 200 долларов США. Такая мера вызвала серию митингов]. Во время этой кампании его промахи росли как снежный ком. История с наемниками может иметь самые серьезные последствия, поскольку на этот раз Лукашенко бросил прямой вызов России", - указывает Гикзан.

"(...) Всякий раз, когда в Белоруссии разражался кризис, местный КГБ арестовывал подозреваемых террористов, так было в 2006, 2010, 2011 или 2017 годах, и операции по задержанию транслировались по телевидению. Но каждый раз заключенными были белорусы, и их всегда освобождали без преследования, как только кризис завершался. Сегодня же отношения с Россией изменились. Путин и Лукашенко никогда особо не ладили, но белорусскому президенту всегда удавалось найти баланс между Россией и Западом и свести к минимуму требования России. Однако со временем у Минска сократилось пространство для маневра, и в 2019 году Москва почувствовала себя достаточно сильной, чтобы потребовать какой-либо формы союза с Россией, если не интеграции белорусской территории в состав Российской Федерации в обмен на свою долгосрочную финансовую помощь", - анализирует эксперт.

"(...) Война на Украине и присоединение Крыма привели к тому, что Лукашенко изменил свой курс. С момента аннексии в 2014 году он попытался выглядеть в глазах Запада нейтральным посредником, а затем прибегнуть к некоторой форме шантажа, давая понять: "Если вы, жители Запада, не поддержите меня, то в бой вступят русские". Обвинение России во вмешательстве в нынешние выборы является частью этой стратегии. Лукашенко видит в этом средство для стимулирования Запада. Но это опасная игра", - утверждает собеседник издания.

"(...) Заявление Минска о том, что в Белоруссии все еще находятся 200 российских наемников, служит для того, чтобы отвлечь общественное мнение. В 2017 году [во время кризиса с налогами на иждивенцев] правительство заявило, что белорусские националисты прибыли из Украины для организации террористических атак. Это был полный вздор. Как только кризис утих, они признали, что совершили ошибку и всех отпустили. То же самое может случиться и в этот раз", - отмечает эксперт.

"(...) Сначала можно было подумать, что отсутствие реакции со стороны Москвы могло означать, что она действительно была к этому причастна или находилась в сговоре с Минском, но теперь кажется, что русских просто застали врасплох. 31 июля Путин созвал Совет безопасности, и граница с Белоруссией была закрыта. Реакция была замедленной, но сейчас все встало на свои места", - считает Тадеуш Гицзан.