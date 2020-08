Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 4 августа 2020 г. 3 августа 2020 г. Люк Хардинг | The Observer "Кремль хочет, чтобы я был мертв", утверждает изобличитель спортивного допинга России "Человек передо мной замаскирован. Мы говорим по Skype. Я нахожусь в своем доме недалеко от Лондона, а доктор Григорий Родченков - в неизвестном месте где-то в Америке, под круглосуточной охраной вооруженных агентов ФБР. Как он? "У меня хорошая жизнь. И настроение у меня очень хорошее", - сообщает он. Полагаю, он усмехается. Поскольку его лицо закрывают черный шарф и темные очки, сказать наверняка трудно", - пишет Люк Хардинг на страницах The Observer "Шпионская атмосфера вокруг нашего интервью может казаться немного преувеличенной. До тех пор, пока, как вы не вспоминаете, что рыскающие убийцы Владимира Путина пытаются установить тайное местонахождение Родченкова, чтобы они могли устранить его, предателя государства. У президента России длинный список врагов. Но Родченков - самый значимый изобличитель в мире спорта XXI века - вероятно, занимает первые строчки", - говорится в статье. Автор публикации напоминает, что Родченков был директором московского антидопингового центра и, как он пишет в захватывающих мемуарах "Дело Родченкова", руководил российской допинг-программой. Он "(...) разработал новый коктейль, чтобы помочь своей стране побеждать - коктейль включал три практически необнаружимых анаболических стероида". (...) Спонсируемая государством российская допинговая операция была сложным делом, которое совершенствовалось в течение многих лет. И она была успешной. Москва обманом прокладывала себе путь к медалям на одних международных соревнованиях за другими. По словам Родченкова, в их числе и лондонские Олимпийские игры 2012 года, "самые грязные в истории". Мошенничество достигло своего апогея на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года, организованной Путиным, и ставшей моментом патриотической гордости", - говорится в статье. "Что знал российский президент? По словам Родченкова, он знал много. "Он знал об этой операции. Его регулярно информировали, да", - утверждает он. (...) "Роль государства абсолютно ясна", - говорит Родченков. "Родченков (...) признается, что в течение своей карьеры скрыл сотни положительных допинг-тестов н российских спортсменов и спортсменок, многие из которых - звезды. Он говорит, что координировал эту программу с кремлевскими политиками и высокопоставленными спортивными чиновниками", - отмечается в статье. "В политике Путин как президент был настроен на то, чтобы представлять Россию как великую державу. Однако на спортивной арене дела шли не так хорошо. В 2010 году он был разочарован провалом российской команды на зимних Олимпийских играх в Ванкувере, где она завоевала всего три золотые медали. Спорт и идеология идут рука об руку; По мере того, как приближались Сочинские игры, Путин отдал срочное распоряжение о повышении результативности России, говорит информатор". "Я спрашиваю Родченкова, как нам следует относиться к лондонской Олимпиаде? (...) Родченков признает, что Игры были исключительно грязными, и частично винит "плохую аналитическую работу" британской антидопинговой лаборатории в Харлоу, Эссекс. По его словам, там не смогли выявить 126 положительных случаев допинга, в том числе 82 в легкой атлетике", - пишет Хардинг. "Ко времени Олимпиады в Сочи Москва вывела свою допинговую операцию на головокружительный уровень. По словам Родченкова, Путин задействовал ФСБ, секретное шпионское агентство, которое он когда-то возглавлял. Группа сотрудников ФСБ была тайно внедрена в состав группы допинг-контроля Родченкова. Шпионы совершили чудесный прорыв: они обнаружили, как открывать защищенные от взлома пробирки, используемые в контрольных анализах мочи. Положительные образцы можно заменить чистыми", - сообщает The Observer. "Родченков сравнивает эту закулисную драму в Сочи с триллером. "Это был Ян Флеминг! Это был Джеймс Бонд номер два!" - произносит он с ноткой гордости. (...) В преддверии Игр российские олимпийцы cдавали чистые образцы мочи. Их тщательно сохраняли. Затем спортсмены - особенно те, кто постарше , которые получали наибольшую пользу - выпивали мощный допинг-коктейль Родченкова. В специально построенной сочинской лаборатории, где после каждого мероприятия брались пробы мочи у олимпийских спортсменов, помощник Родечкова Юрий Чижов просверлил маленькую дыру в стене. Это было в комнате 125. Комнатt, соединенной с комнатой 124, где ФСБ предварительно оставила на хранение чистые образцы мочи в холодильнике. Работая в глубокой ночи, ученые и шпионы подменяли пробирки, когда прибывали новые образцы спортсменов. (...) Западные инспекторы по допинг-контролю, которые время от времени заезжали, не замечали ничего неподобающего: маленькое отверстие было похоже на неработающую розетку. "Они были чрезвычайно наивны. Они не могли понять или оценить масштаб нашей лжи и фальсификаций", - говорит он Хардингу. (...) Всю операцию курировал офицер ФСБ Евгений Блохин под видом невинного сантехника. (...) Я давно был заинтригован мотивами тех, кто работает на путинское теневое государство: зачем это делать? В период с 2007 по 2011 год ФСБ неоднократно врывалась в мою квартиру, когда я был корреспондентом The Guardian и The Observer в Москве, небольшой отряд призраков. Родченков знает ФСБ. Он говорит, что новобранцы службы не "гомогенны". По его словам, между московскими шпионами и влиятельной группой из родного города Путина Санкт-Петербурга существует соперничество. "Некоторые люди патриоты", - добавляет он. "Они все еще одержимы ленинскими идеями. Другие думают, что они - Джеймсы Бонды. А некоторые из них - воры, мошенники и отморозки. Они просто хотят заработать денег". Блохин, по его словам, ничего не знал о допинге, когда получил назначение в Сочи под кодовым названием "Операция Результат". Он быстро учился и стал партнером в том, что Родченков называет "нашим мошенничеством". "Ко времени окончания Олимпиады Родченков был измотан. Он перехитрил WADA, Всемирное антидопинговое агентство; Путин вручил ему орден Дружбы. Однако в 2015 году у него начались проблемы. Немецкая сеть ARD TV обвинила его в том, что он руководил масштабной допинг-программой. А WADA затребовала образцы Сочи, заставив лабораторию Родченкова выбросить пробирки с положительными тестами на свалке в 30 км от Москвы. Родченков понял, что его положение сейчас чрезвычайно опасно. В ноябре 2015 года он принял роковое решение о побеге из России. Он упаковал ручную кладь с компьютерным жестким диском: доказательства преступлений Кремля. Он прилетел в Лос-Анджелес и остановился у режиссера Брайана Фогеля, чей документальный фильм "Икар" затем получит "Оскар". Через месяц после прибытия в США Родченков признался во всем перед камерой - ложь, сокрытия, всемогущая роль государства", - говорится в публикации. "Спустя почти пять лет Родченков считает, что сделал правильный выбор. Он говорит, что ужасно скучает по своей семье - своей жене Веронике и детям Василию и Марине, которые остались в Москве, с их собакой. Они изолировались на даче под Москвой, пытаясь избежать коронавируса. "Они умные люди. Они понимают, что будет намного лучше, если я не буду лежать в могиле рядом с Никитой". Никита - это Никита Камаев, заместитель Родченкова. Камаев был найден мертвым при загадочных обстоятельствах вскоре после того, как Родченков бежал в Калифорнию. В том же месяце скончался еще один коллега и спортивный чиновник Вячеслав Синев. Родченков считает, что оба были убиты. "Никита писал книгу. Я говорил ему, чтобы он остановился", - отмечает он. ФСБ уничтожила Камаева невидимым уколом, полагает он. (...) "Путин, конечно, отрицает какие-либо правонарушения. Он говорит, что Россия является жертвой лицемерного западного заговора во главе с Вашингтоном и Лондоном. За пределами России это убеждает немногих. Откровения Родченкова напрямую привели к тому, что Олимпийский комитет России был отстранен от мирового спорта; Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал это и позволил некоторым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио и 2018 в Пхенчхане. В настоящее время Москва обжалует четырехлетний запрет на участие в крупных международных спортивных мероприятий. Неясно, примет ли ее команда участие в отложенных Олимпийских играх в Токио следующим летом или в зимних Играх в Пекине в 2022 году. Признаков, указывающих на то, что Кремль готов признать правонарушения, немного. Вместо этого, говорит Родченков, Россия в прошлом году удалила всю свою базу данных о результатах допинг-тестов, предоставив WADA поддельную версию с удаленными неблагоприятными данными", - пишет The Observer. "В самой России российские государственные СМИ изображают Родченкова мошенником и лжецом, который продал свою родину за 30 сребреников. Родченков считает себя поздно развившимся осведомителем. Возможно, прошло некоторое время, прежде чем проснулась его совесть, но в итоге он перешел на сторону справедливости и прозрачности - просветив мир о нарушениях галактического масштаба, совершенных патологически неправдивым режимом", - говорится в статье. - (...) Родченков хорошо осознает цену, которую влечет за собой его моральная позиция. Кремль, по его словам, убьет его, если сможет: "Это факт жизни. Мне было страшно только два или три дня". "Я знаю, что это никогда не прекратится, - говорит он, - даже когда Путин умрет". Источник: The Observer



