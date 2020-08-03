Наблюдение с помощью камер: самые контролируемые города мира

"Уже в 2021 году по всему миру может быть установлен миллиард камер видеонаблюдения. Большинство из них расположены в Китае. (...) Эта тенденция беспокоит экспертов", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Камеры, записывающие каждый шаг. То, что сначала звучит как антиутопия будущего, уже сегодня является реальностью во многих городах. Как показывает актуальный рейтинг журнала о технологиях Comparitech, особенно велико число камер видеонаблюдения в китайских городах".

"Согласно рейтингу, 14 из 15 наиболее контролируемых камерами городов мира расположены в Китае. Единственным исключением является Лондон - столица Великобритании занимает 3-е место", - отмечает издание.

"Если рассматривать абсолютные значения, то наибольшая слежка ведется за Пекином с 1,15 млн камер и Шанхаем с 1 млн камер. Однако решающим для рейтинга является количество камер видеонаблюдения из расчета на 1 тыс. жителей".

"Первое место при этом занимает китайский город Тайюань. Примерно на 3,8 млн жителей там приходится около 465 тыс. камер - что соответствует без малого 120 устройствам на 1 тыс. жителей".

"Но и в Германии установлено внушительное количество камер видеонаблюдения: с 17464 камерами, то есть 4,9 камер на 1 тыс. жителей, Берлин занимает в рейтинге наиболее контролируемых городов мира 50-е место. Данные исследования были собраны в 2016 году - за это время число камер могло сильно возрасти", - говорится в статье.

"По данным консалтинговой компании IHS Markit, в настоящий момент в мире установлено 770 млн камер, около половины из них - в Китае. (...) Согласно прогнозу IHS, в конце 2021 года в мире будет уже миллиард камер - это соответствует одной камере на 8 жителей Земли и увеличению числа камер почти на 30% за год. Лидирует здесь также Китайская народная республика".

"Камеры больше воспринимаются в качестве угрозы слежения, чем крупные концерны-создатели приложений на наших мобильных телефонах. В случае с приложением, по крайней мере, есть ощущение, что, будучи пользователем, ты можешь сам контролировать доступ к своим данным - что нельзя сказать о видеонаблюдении", - отмечает Деннис-Кенджи Кипкер, юрист в сфере информационных технологий и член Европейской академии информационной свободы и защиты данных.

При этом камеры неоднократно оказывались полезными в раскрытии преступлений. "Впрочем, юрист Кипкер считает отпугивающий эффект многих камер ограниченным: "Для того, кто совершает преступление в состоянии аффекта, камера не имеет значения. А тот, кто планирует преступление, уже заранее продумывает, где его могут заснять камеры".

"Тем не менее главным аргументом защитников камер является возможность использовать записи с них для борьбы с преступностью. В отличие от показаний свидетелей они могут объективно представить произошедшее, говорит Даниэль Кретцшмар, председатель берлинского отделения Союза работников криминальной полиции Германии".

"В целом граждане имеют право находиться в общественных местах, не подвергаясь наблюдению. Поэтому критики считают нарушением их прав прежде всего видеонаблюдение, осуществляемое частными компаниями".

"Защитников данных беспокоит не только растущее число камер. Все больше в центре внимания оказывается и злоупотребление искусственным интеллектом".

"Лишь недавно резонанс вызвала польская компания Pim Eyes. Поисковая система имеет доступ к 900 млн лиц - потенциал злоупотребления информацией огромен. Все, чьи фотографии есть в сети, могут оказаться в базе данных. Противоправны ли действия Pim Eyes, пока неясно. (...) По словам Кипкера, с помощью Pim Eyes по фотографии в резюме можно до мельчайших подробностей изучить информацию о человеке в сети - ко всем фотографиям человека, которые когда-либо появлялись в интернете, компании могут получить доступ за секунды".

"Есть достаточно сфер, где применение искусственного интеллекта целесообразно, считает Кипкер. "Но когда происходит вмешательство в личную жизнь и отслеживается образ жизни отдельного человека, должны быть установлены четкие границы". Впрочем, одно обстоятельство позволяет защитникам данных вздохнуть с облечением: в настоящий момент многие системы работают лишь ограниченно, как показало исследование Национального института стандартов и технологий США. Причина - обязательное ношение масок, препятствующее работе алгоритмов по распознаванию лиц. В сравнении со съемкой людей без масок частота ошибок составляет здесь до 50%. Чем больше закрыт нос человека, тем алгоритмам сложнее его правильно идентифицировать", - пишет Die Welt.