Лукашенко переправляет в ЕС тысячи беженцев

"Он использует людей как оружие для своей силовой политики. Белорусский диктатор Александр Лукашенко нелегально переправляет множество людей в Европу, чтобы отомстить ЕС", - пишет немецкий таблоид Bild.

"По состоянию на 2 августа насчитывалось 3832 мигранта, которых литовские пограничники обнаружили посреди леса и которые были размещены в наспех построенных лагерях для беженцев вдоль границы с Белоруссией. 2555 из них - иракцы, что указывает на возмутительные методы диктатора, известного своими пытками", - отмечает журналист Юлиан Репке.

"Ведь именно из Ирака с мая 2021 года в Белоруссию вновь осуществляются перелеты, которые ранее были приостановлены из-за коронакризиса и отсутствия спроса", - указывает издание.

"В апреле авиакомпания Iraqi Airways объявила, что, как и до кризиса, она будет осуществлять перелеты между столицами двух стран одним еженедельным рейсом на среднеразмерном самолете Boeing 737".

"Затем, в начале мая, авиакомпания заявила, что будет летать дважды в неделю - каждый раз на Boeing 737-800, то есть перевозить примерно 180 пассажиров за один рейс".

"В июне иракцы увеличили сообщение до четырех рейсов в неделю из-за огромного спроса. Iraqi Airways также перестала использовать самолеты Boeing 737, как планировалось изначально, а начала осуществлять перелеты на широкофюзеляжных Boeing 777 (Triple Seven) и 747 (Jumbo Jet), каждый из которых вмещает почти 400 пассажиров за рейс", - говорится в публикации.

"Затем 1 августа было объявлено, что теперь, в дополнение к четырем еженедельным рейсам из Багдада, будут также осуществляться еженедельные перелеты из Сулеймании и Эрбиля на севере страны и Басры на юге. Это означает, что с августа авиакомпания будет предлагать почти 2 тыс. мест в неделю на рейсах из Ирака в Белоруссию", - указывает Bild.

"При этом авиакомпания молчит о том, что самолеты, следующие обратными рейсами из Восточной Европы в Ирак, практически пусты. Линас Линкявичюс, занимавший должность министра иностранных дел Литвы до прошлого года, подтвердил это в разговоре с Bild. Он заявил: "Этот "поток беженцев" - не естественный процесс, а акт гибридной агрессии со стороны Белоруссии. Это реакция режима на санкции и давление со стороны ЕС. Лукашенко угрожал наводнить Европу наркотиками и мигрантами. В настоящее время большинство нелегальных мигрантов прибывают из Ирака".

"По словам Линкявичюса, диктатор в соседней стране приказал своим "пограничникам не останавливать мигрантов, они даже помогают организованным группам добраться до границы. По словам бывшего министра иностранных дел Литвы, режим диктатора Лукашенко уже в Ираке рекламирует "легкий" путь в Европу, для которого даже организуются рейсы", - передает издание.

"Перелеты между Эрбилем и Минском, открытые 1 августа, уже 2 августа были полностью забронированы до 30 октября - а это все 2,3 тыс. свободных мест на этот период! Очевидно, кто-то массово скупает билеты на этот маршрут... с плохими последствиями для Литвы, страны ЕС", - говорится в статье.

"По словам Линкявичюса, ситуация для маленькой Литвы "несомненно, невыносима как логистически, так и физически". При этом ни один (!) из прибывших до сих пор не получил положительного решения о предоставлении убежища".

"Линас Линкявичюс призывает занять жесткую позицию в отношении диктатора Александра Лукашенко и авиакомпании Iraqi Airways, которая сознательно играет в коварную игру белорусской диктатуры с беженцами. "Нам нужно оказывать больше давления и ввести дополнительные санкции против Белоруссии, санкции против организаторов всех этапов переправки мигрантов, нужно оказать давление на авиакомпании, чтобы они прекратили свои полеты, - заявил экс-министр. - Они должны признать, что большая часть уехавших "туристов" не возвращается на родину", - передает Bild.