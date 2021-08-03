Миграционный кризис в Литве обостряется: распределение мигрантов внутри ЕС остается проблематичным

"Литва готовится к "худшему сценарию": число мигрантов, нелегально въезжающих в страну через Белоруссию, может возрасти до 40 тыс. человек. Брюссель хочет помочь. Но захочет ли кто-то принять мигрантов из Литвы?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Миграционный кризис Литве продолжает обостряться. Согласно сообщению портала delfi.lt, в воскресенье и в ночь на понедельник через Белоруссию в страну, население которой составляет чуть менее 3 млн человек, прибыло еще 396 мигрантов. В июле в общей сложности более 3 тыс. человек незаконно въехали в страну таким образом. По данным литовской погранслужбы, почти половина из них - иракцы, другая половина - выходцы из 39 других стран Африки и Азии. Большинство из них, очевидно, выбрасывают свои документы в Белоруссии, а затем просят убежища в Литве", - передает издание.

"Пограничная служба Литвы объявила, что закупит до 10 тыс. жилых контейнеров для размещения этих людей, и заявила о возможном "худшем сценарии", при котором количество мигрантов в скором времени может достичь 40 тыс. человек. Правительство объявило чрезвычайное положение и обратилось к муниципалитетам с просьбой о предоставлении жилья. Готовность предоставлять его, похоже, невелика; со стороны местного населения уже наблюдаются протесты", - говорится в статье.

"Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, объявила в понедельник, что она подключит партнеров из ЕС к решению вопроса о распределении и размещении мигрантов - пока не будут обработаны их ходатайства о предоставлении убежища. "Я не могу сказать, когда мы направим этот запрос, но если ситуация ухудшится, мы это сделаем", - сказала она".

"В понедельник СМИ региона сообщили, что с этой недели ожидается прибытие в Минск дополнительных рейсов из Ирака авиакомпаний Iraqi Airways и Fly Baghdad. Помимо пяти рейсов в неделю из столицы, ожидается, что до октября самолеты начнут летать из трех других крупных городов Ирака. Шимоните полагает, что миграция приведет к дополнительным расходам в размере "десятков миллионов евро до конца года". Она также предполагает, что происходящее "вызовет новые дебаты о защите внешних границ ЕС".

"Силы Литвы ограничены. Александр Лукашенко, диктатор Белоруссии, весной объявил, что больше не будет сдерживать "наркотики и мигрантов" на пути в ЕС. В июле он и вовсе заявил, что вооруженные боевики из исламских стран проникают в Белоруссию, чтобы отомстить западу в лице Литвы. Угроза? Без содействия сил безопасности в Белоруссию, которая в настоящее время по большей части закрыта для путешественников, вряд ли смогли бы попасть люди с оружием", - указывает FAZ.

"В понедельник комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханнсон прибыла в Литву и также посетила границу. (...) По поводу распределения мигрантов в ЕС она сказала, что Еврокомиссия "всегда может попросить о добровольном распределении мигрантов, Комиссия может это сделать, если Литва попросит, и это работало с другими странами-членами в чрезвычайных ситуациях". Но где именно распределение мигрантов работало так хорошо, она не сказала", - отмечает издание.

"ЕС должен четко показать, "что свободного доступа на территорию ЕС и в Шенгенскую зону не существует. В этом отношении еще необходимо многое сделать", сказала Юханссон. В ближайшее время миссия Frontex в Литве будет увеличена до "более чем 100" человек. (...) Впрочем, очевидно, что сколько бы ни было сотрудников, толку от них будет мало, поскольку большинство мигрантов при виде человека в форме сразу же заявляют о своем желании получить убежище", - говорится в статье.

"Рано или поздно встанет и вопрос о репатриации просителей убежища, получивших отказ. "Многие из прибывающих мигрантов, вероятно, не являются беженцами. Мы должны быть уверены, что людей можно отправить обратно в страны их происхождения", - сказала комиссар. (...) Недавно она предложила ввести в отношении Ирака "другие визовые правила, если он не будет забирать своих граждан, даже при принудительном возвращении их на родину".

"В целом, она оценила происходящее "прежде всего как акт агрессии со стороны режима Лукашенко, а не миграционный кризис". Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер и его австрийский коллега Карл Нехаммер назвали ситуацию "тревожной". Брюссель, по их мнению, должен поддержать Литву в защите ее внешних границ "независимо от того, какие правовые средства Литва выберет для этого. Для ЕС миграция - это вопрос жизни и смерти", - передает Frankfurter Allgemeine.