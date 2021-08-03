Вы не несете полную ответственность за килограммы, набранные во время карантина

"Когда нашему мозгу угрожает атмосфера конца света, запускаются механизмы, возникшие в ходе эволюции для того, чтобы защитить нас от голода, однако они стали ненужными в обществе изобилия", - пишет журналистка Беренжер Вьенно на страницах Slate.fr.

(...) "Феномен увеличения веса с начала пандемии реален и задокументирован. И это международное явление (говорят, что в Европе больше всего прибавили в весе испанцы - в среднем, 5,7 кг на человека в январе прошлого года). (...) Однако можно определить его общие тенденции", - говорится в статье.

"Прежде всего, это карантин. Во время первого очень строгого карантина, когда нам разрешалось выходить на улицу только на час в день и не слишком далеко, большинство поездок было исключено, у нас стало гораздо меньше физических упражнений (да, ходить пешком в ресторан или в кино, когда ты горожанин - это упражнение). Тем более, что это явление связано с чрезмерным потреблением определенных пищевых продуктов, таких как макаронные изделия и мука, используемые для приготовления блюд типа пирогов, что привело к появлению некрасивых жировых складок", - отмечает журналистка.

"Далее следует скука. Многие французы оказались частично безработными, и даже те, кто продолжал работать, обнаружили, что у них возникли длительные периоды свободного времени, обычно посвященные транспорту, общественной жизни или отдыху, в течение которых они были вынуждены оставаться в уединении дома. Рядом холодильник - и шкаф с макаронами и мукой", - продолжает она.

"И наконец, тревожность. Жить со своей семьей, детьми, супругой или в одиночестве, в излишнем одиночестве, почти без вылазок, с классом у себя дома, удаленной работой, соседями, которые шумят... и холодильником, тут, прямо рядом. И со всеми этими доступными макаронами и мукой", - говорится в публикации

(...) "В 1962 году американский генетик Джеймс Нил, работавший над проблемой диабета, выдвинул гипотезу о существовании "бережливого гена", который объяснил бы увеличение веса и диабет для определенных категорий населения. Этот ген мог стать результатом человеческой эволюции и циклов голода/изобилия, которые человечество должно было пройти в эпоху палеолита. Этот ген мог способствовать накоплению жира в хорошие времена, чтобы иметь возможность противостоять голоду в будущем с лучшими шансами на выживание", - поясняет автор статьи.

(...) "С эволюционной точки зрения накопление жира - это чудо. Благодаря ему люди переживали длительные периоды нехватки пищи, особенно в те времена, когда холодильников и шкафов с макаронами и мукой не существовало, а сохранить еду на потом было практически невозможно. По мнению доктора Дилана Томпсона, научного сотрудника Батского университета, относительно худой мужчина весом 75 кг имеет запас жира в 100 тыс. калорий", - пишет Slate.fr.

(...) "В настоящее время в таких резервах больше нет необходимости; в западных странах, защищенных от войн и голода, бесполезно запасать жир. Только дело в том, что эволюция нашего общества идет намного быстрее, чем эволюция нашего тела и мозга, и мы не только продолжаем делать запасы, но, кроме того, часто едим слишком жирное, слишком сладкое и слишком соленое, как напоминают нам профилактические кампании Министерства здравоохранения", - комментирует Вьенно.

"Хотя многие осознают возможную связь между ожирением и серьезностью симптомов Covid, - пишет международная исследовательская компания IPSOS в докладе о наборе веса во всем мире с момента начала эпидемии, - во время кризиса люди во всем мире набирают вес". Спасибо за внушение чувства виновности, - отмечает журналистка. - В докладе говорится: "Во время пандемии почти треть (31%) населения мира прибавила в весе".

(...) "На самом деле, как объясняет Пегги Састр, журналистка, пишущая на научные темы, "наше тело создано для того, чтобы справляться с нехваткой, а не с избытком пищи, поскольку именно нехватка, а не избыток, представляла жизненную опасность в ходе нашей эволюции".

(...) "Пегги Састр упоминает не один, а множество механизмов, направленных на сохранение наших энергетических резервов, и это также объясняет, почему после диеты, даже за счет снижения потребления калорий, мы склонны набирать вес: тело обладает "памятью" о лишениях, и оно замедляет наш метаболизм, чтобы сохранить как можно больше хорошего жира на тот случай, если он понадобится позже. Существует так называемая "запрограммированная масса тела", к которой мы склонны возвращаться даже после потери веса, и которую мозг считает минимальной для того, чтобы пережить возможную нехватку", - указывает издание.

"Когда ситуация становится тяжелой и возникает угроза отсутствия продовольственной безопасности, организм поднимается до этой запрограммированной массы тела, - говорится в статье. "Чем больше мы говорим нашему мозгу, что наша среда меняется и что еды становится мало, тем больше наше тело будет поднимать этот запрограммированный вес, чтобы действовать на опережение... и тем легче будет набрать вес и тяжелее его потерять. Пандемия не привела к возникновению голода, но можно с уверенностью сказать, что она активировала такие рефлексы", - объясняет Пегги Састр.

"Подведем итог, когда все хорошо, ваш "здоровый вес" составляет около 65 кг, когда угрожает голод, ваше тело поднимет его на несколько килограммов (привет 70), просто чтобы сделать запасы и не голодать. Но какое это имеет отношение к Covid, карантину, санитарному пропуску, исключительному проездному сертификату, попыткам совместить несовместимое? Несмотря на рефлексы создания запасов, которые заставляли многих потребителей бросаться к полкам, чтобы запастись продуктами, что было смехотворно, поскольку нам никогда не угрожал настоящий голод", - комментирует автор публикации.

"На самом деле, не угрожал. Но весьма вероятно, что после катастрофических заявлений, прогнозов конца света и социальных мер, которые не осуществлялись со времен последней войны, когда голод и дефицит для многих были ужасной и конкретной реальностью, наш мозг активировал режим "паники". И приказал нашему метаболизму подняться до запрограммированной массы тела, чтобы сохранить максимум в ожидании худшего", - говорится далее.

"Разве по всей стране не был введен комендантский час? Разве полиция не применяла силу против граждан только за то, что те оказались на улице? Разве не было обязательных пропусков для того, чтобы выйти из дома? Разве французский президент не объявил французскому народу серьезным и несколько паническим тоном: "Мы находимся в состоянии войны"? - рассуждает журналистка

"Конечно достаточно и трех минут здравого смысла, чтобы взглянуть на ситуацию в перспективе и понять, что, несмотря на драматизацию правительственной коммуникации, наша ситуация не имеет ничего общего с войной и никоим образом не угрожает нашей продовольственной безопасности. Однако старые рефлексы очень живучи, и изображения магазинов с их раскупленными запасами макаронных изделий и муки, вкупе с идеей о том, что невидимый враг стоял у наших ворот, несомненно, у некоторых из нас привели в действие механизмы накопления жира. По сути, если вы прибавили в весе, то в некотором роде это произошло по вине президента Макрона", - резюмирует Беренжер Вьенно.