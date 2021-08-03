Кристина Тимановская: из бегуньи во врага государства

"Участница Олимпийских игр от Белоруссии Кристина Тимановская раскритиковала своего тренера, после чего ее едва не похитили из Японии. Этот случай показывает, насколько бесцеремонно действует аппарат Лукашенко", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"После всех задержаний, пыток и кафкианских судебных разбирательств в последние месяцы, к сожалению, можно хорошо представить, что ожидало бы Тимановскую в Белоруссии, - отмечает журналистка Симона Бруннер. - Александр Опейкин, директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), который был основан в августе 2020 года для поддержки подвергшихся репрессиям спортсменов, заявил в интервью Die Zeit о попытке "насильственной депортации". "Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно", - сказала в одном из интервью Тимановская".

"При этом она даже не критиковала Александра Лукашенко, диктатора страны с 9,4 млн жителей, которую уже год захлестывают массовые протесты и беспрецедентная волна репрессий. В видеообращении Тимановской, которое сейчас уже удалено с ее аккаунта, но продолжает распространяться в социальных сетях, нет никаких политических заявлений. Она критиковала только своих тренеров: по словам Тимановской, ее записали на эстафету 4х400 метров, потому что другие бегуны выбыли из команды - из-за ошибок белорусского комитета и не сданных тестов на допинг".

"Тимановская не высказывала никакой критики в адрес режима Лукашенко. Не выражала солидарности с демократическим движением, которое Лукашенко жестко подавляет с момента выборов, прошедших год назад. Никаких политических жестов, никаких оппозиционных символов - ничего", - подчеркивает издание.

"Тем не менее ее судьбу сразу стали решать "на самом верху", о чем якобы сказал ей в личной беседе тренер. (...) Все указывает на зашкаливание политической реакции, которая многое говорит о том, насколько режим Лукашенко радикализовался и насколько он теперь готов всеми силами подавлять любое несогласие, критику или возражения, какими бы пустяковыми они ни были. После почти года пребывания в чрезвычайном положении репрессивный аппарат Лукашенко стал настолько бесцеремонным, слепым и параноидальным, что любая критика становится вопросом политического значения", - указывает Die Zeit.

"Прошел почти год с тех пор, как 9 августа вспыхнули массовые протесты против Лукашенко и его фальшивого переизбрания, за которыми последовала волна репрессий. С тех пор аппарат безопасности вокруг Лукашенко пустился во все тяжкие. Каждый день проходят облавы, аресты, задержания и судебные процессы. Правозащитная организация "Весна" насчитала уже более 600 политзаключенных, десятки тысяч людей были арестованы, тысячи покинули страну. Белоруссия превратилась в тюрьму: недавно в суде один человек от отчаяния проткнул себе шариковой ручкой сонную артерию", - говорится в статье.

"Кейс с атлеткой Тимановской - нагляднейшая иллюстрация того, как бюрократическая система, которая весь год избавлялась от привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике, делает из абсолютно незначительного эпизода международный скандал", - пишет белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, который сам сейчас живет в изгнании. Похоже, режим потерял всякое чувство меры", - констатирует издание.

"Ведь Тимановскую не следует путать со Светланой Тихановской, защитницей гражданских прав, которая бросила вызов многолетнему правителю на выборах год назад. Ее не следует путать с Протасевичем, молодым журналистом, который жил в польской эмиграции, вел блог против Лукашенко и был похищен из самолета Ryanair. Тимановская - 24-летняя бегунья, чья критика в адрес ее федерации касалась исключительно спорта. Тем не менее белорусская пропаганда сразу же объявила Тимановскую врагом номер один".

"Спорт - важный ресурс власти в Белоруссии - и вопрос, которым занимается лично президент. Лукашенко, который самодержавно правит страной с 1994 года, любит выступать в качестве хозяина на крупных спортивных мероприятиях и появляться в государственных СМИ на хоккейных матчах. Но волна репрессий и международные санкции в отношении его режима все больше затрудняют государственную пропаганду. Лукашенко лишили чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в этом году в Белоруссии и Латвии. Зимой Лукашенко был отстранен МОК от всех олимпийских мероприятий, включая летние Игры в Токио. Он недостаточно защитил спортсменов от политической дискриминации, заявил тогда президент МОК Томас Бах. Некоторые известные спортсмены были арестованы в Белоруссии, например, баскетболистка Елена Левченко".

"Для белорусов это снова плохие новости, - резюмирует Die Zeit. - "Сегодняшний день показал, что захват самолета RyanAir - это не исключительный случай, а только начало международного террора, который устроил бывший президент", - прокомментировала защитница гражданских прав Светлана Тихановская".