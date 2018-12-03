Франция на пути к хаосу

"После очередных ожесточенных протестов в Париже ситуация внушает страх - ведь погромщикам симпатизируют многие французы", - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Томас Ханке.

"Безжалостные погромщики в желтых жилетах появились за считанные секунды и снова исчезли, поэтому их не смогли взять под свой контроль 5 тыс. полицейских. Они громили и сжигали кафе, жилые дома, автомобили и магазины. Они не беспокоились о возможных жертвах", - повествует автор статьи.

"То, что пережил Париж, - это не протесты в рамках мирной демонстрации. Это восстание", - констатирует Ханке.

"Во Франции помимо открытого насилия пугает еще и не всегда скрываемая симпатия к бунтовщикам среди населения и большого количества представителей политического класса", - отмечает журналист.

"Тот, кто сегодня относится с пониманием или вовсе симпатией к этим людям, очевидно, не понимает, что будет в конце пути, - пишет Ханке. - Не будет преувеличением сказать: это быстрый путь обратно в 1930-е годы, когда радикализованные представители мелкой буржуазии поверили, что им разрешено все".

"Жажда хаоса заразительна", и ответная реакция жертв погромов - лишь вопрос времени, уверен журналист.

Параллельно с необходимостью восстановления безопасности речь идет и о требованиях мирных "желтых жилетов", продолжает автор.

"Президент пожинает плоды разочарования, которое копилось на протяжении 40 лет во французских регионах, забытых в столице и ненавидящих сегодня Париж и его элиты, - полагает Ханке. - Он сам воспользовался тем, что люди массово отвернулись от традиционных партий. Иначе его бы не избрали".

"Однако потом он действовал так, будто Франция - абсолютно стабильное государство, а не страна, в которой правый экстремизм стучит в дверь, ведущую к власти. Он правил в одиночку, переоценивал свои силы, вновь и вновь пренебрегал возможными партнерами по реформам, например, умеренными профсоюзами, - рассуждает автор статьи. - Из своей победы на выборах он сделал неправильные выводы: он посчитал, что ему не нужны союзники. Теперь он одинок".

Журналист уверен: для Макрона пробил час спуститься на землю, к фактам, и начать действовать.

"Озлобленные люди в находящейся в подвешенном состоянии части Франции хотят знать, получит ли их город в следующем году еще одну линию железнодорожного или автобусного сообщения. Они хотят, чтобы им объяснили, смогут ли они платить за бензин и аренду".

"Для правящих в Париже выпускников элитных школ это, наверное, чрезмерно простые вопросы. Но это вопросы, которые теперь задают им граждане", - пишет Ханке.