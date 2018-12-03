Меркель и Путин сближаются лишь мелкими шагами

На полях саммита G20 канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось добиться от Путина маленькой уступки. Однако это вовсе не означает скорого решения крымского кризиса, считает журналист Handelsblatt Матиас Брюггманн.

"Президент России Владимир Путин до последнего момента отказывался дать согласие на встречу с украинским президентом Петром Порошенко, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, - пишет автор. - Но теперь, после встречи с Меркель на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, Путин наконец согласился с желанием канцлера и главы Франции решить крымский кризис".

Конкретно речь сейчас идет о российской береговой охране, которая обстреляла три судна украинского флота в Азовском море и арестовала 24 моряка, а затем государственное телевидение показало, как они считывают с бумаги "признания", напоминает журналист.

По информации французских дипломатов, во время двусторонней встречи с Макроном Путин нарисовал на листе бумаги схему конфликта в Керченском проливе. "Он не спешил, объясняя свою версию инцидента. Это длилось примерно десять минут", - по словам французского дипломата, половину всего времени встречи", - передает Брюггманн.

"Меркель точно знает, о чем идет речь. И это усложняет дело. Ведь перед украинскими выборами президента в марте Путин, очевидно, хочет резко ухудшить ситуацию на Украине, с помощью плохого экономического положения заставить избирателей выбрать оппозицию, - уверен журналист. - Путин больше не хочет видеть Порошенко в должности президента - и по сей день уклоняется от личной встречи с ним для прояснения крымского кризиса". "Теперь, тем не менее, он сделал первый маленький шаг", - отмечает Брюггманн.

"Правда, Россия совершенно очевидно намерена продолжить обострять ситуацию вокруг аннексированного украинского полуострова Крым", - считает журналист. И Кремль, как и в прошлые годы, творит "политическое безобразие" тогда, когда в Западной Европе и в США празднуют Рождество и "политика впадает в своего рода зимнюю спячку", замечает Брюггманн.

"После противоречащей международному праву аннексии Крыма в 2014 году Россия хочет теперь дестабилизировать и другие регионы Восточной Украины", - убежден автор статьи. То, что задержанных украинских моряков перевели в Москву, "ясно показывает, что Москва пойдет на уступки не скоро", заключает Брюггманн.