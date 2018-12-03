В Таиланде владельцы собак тратят по 10 тыс. евро на реинкарнацию своих любимцев

"Богатые тайцы тратят много денег на своих домашних животных - даже после их смерти, - пишет на страницах Handelsblatt Фредерик Шпор. - Проведение роскошных погребальных церемоний для животных предлагают все больше храмов".

В Бангкоке платной кремацией домашних животных занялись уже три храма, говорится в статье.

"Устроить роскошные похороны своим собакам, кошкам и рыбкам готовы, прежде всего, состоятельные тайцы. Считается, что молитвы монахов и многочисленные жертвоприношения повышают шансы на то, что животное после повторного воплощения перейдет на более высокий уровень жизни", - повествует журналист.

"Цены на стандартные похороны начинаются примерно от 75 евро, при условии, что животное весит менее 20 кг. Стоимость растет в зависимости от многочисленных дополнительных услуг: владельцы покойного животного могут, например, выбрать гроб, жертвоприношения, украшения и определить количество участвующих в церемонии монахов. В храме Ват Кратхум Суеа Пла (Wat Krathum Suea Pla) однажды уже была проведена погребальная церемония стоимостью около 10 тыс. евро. В программу, среди прочего, был включен автомобильный кортеж", - говорится в статье.

"Домашние животные богатых тайцев купаются в роскоши, - продолжает Шпор. - Их одевают в одежду из брендовых тканей, чтобы они не мерзли в холодных торговых центрах. Если они заболеют, их хозяин будет ночевать рядом с ними в ветеринарной клинике - в VIP-палате. При случае они могут позволить себе и новый образ, посетив парикмахера для животных".

"Если животные умирают, кремацией все не заканчивается: каждый месяц более сотни людей рассеивают прах своих любимцев во время организованного тура по протекающей через Бангкок реке Чаупхрая".

"Церемонии прощания с домашними животными - обычное явление и в Японии. Там ритуальное погребение в храмах устраивается и для собак-роботов", - отмечает Handelsblatt.