Саммит G20 продемонстрировал кризис международной системы

Саммит в Буэнос-Айресе официально зафиксировал открытую конфронтацию великих держав в мировом масштабе на фоне нагромождения различных рисков, пишет западная пресса. Handelsblatt акцентирует внимание на встрече Путина и Меркель на полях саммита G20. Канцлеру Германии удалось добиться от Путина маленькой уступки, однако это вовсе не означает скорого решения крымского кризиса. Tagesspiegel анализирует рукопожатие Путина и принца Салмана - "приятелей, чьи руки запачканы кровью".

"Саммит G20 полон рисков" - констатирует в заголовке сегодняшней статьи французская Le Figaro.

Саммит в Буэнос-Айресе официально зафиксировал открытую конфронтацию великих держав в мировом масштабе на фоне нагромождения различных рисков, пишет автор публикации французский политолог Николя Баверез.

Десять лет спустя после своего создания саммит "большой двадцатки" собрался в Буэнос-Айресе в контексте ускорившегося упадка мировой экономики и геополитики. Ситуация в Аргентине, организовавшей первый саммит G20 в Латинской Америке, символически отражает критический момент, который переживает международная система, отмечает автор статьи.

Помимо Аргентины, вся Латинская Америка оказывается разделенной, испытывая раскол между демократическими реформами и популизмом, указывает политолог.

"Во всемирном плане саммит G20 также запротоколировал открытую конфронтацию великих держав перед лицом накапливания различных рисков. Это экономические риски, которые связаны с резким разворотом цикла экономического роста, подчеркнутым торговой, технологической и валютной войной, начатой США. Финансовые риски, связанные со сверхзадолженностью США, которую переход в фазу спада делает невыносимой, что видно на примере развивающихся стран, получивших кредиты в долларах, или Италии, перезапустившей возможность кризиса евро. Экологические и климатические риски, отягченные ослабевшим Парижским соглашением 2015 года и подчеркнутые отказом Бразилии принять COP25 (конференцию по климату. - Прим. ред.) в 2019 году. Геополитические риски, связанные с конфронтацией между Вашингтоном и Пекином вокруг Тайваня, Северной Кореи и в Южно-Китайском море, а также новая холодная война между Вашингтоном и Москвой - в качестве ее последнего воплощения следует рассматривать морской инцидент с Украиной, который является составной частью явного стремления России аннексировать Азовское море", - анализирует Баверез.

XXI век по-прежнему располагается под знаком глобализации, однако она поменяла направление, проходя от конвергенции к дивергенции, считает эксперт. Всеобщий крах капитализма в 2008 году, неуправляемое развитие цифровой революции, возникшая задержка экологического переходного процесса, рост геополитической напряженности - все это происходит из-за отказа государств установить скоординированные или совместные учреждения и регулирующие органы.

Ломка и застой мультилатеральной системы значительно повышают количество и интенсивность рисков, при этом сильно ограничивая возможность их контроля. Самое время избавиться от ошибок, открыто признанных демократиями, находящимися под огнем демократур и популистов, дабы вернуть надежду своим гражданам и стабилизировать всемирную историю, заключает автор.

Немецкая Handelsblatt акцентирует внимание на встрече Путина и Меркель на полях саммита G20. Канцлеру Германии удалось добиться от Путина маленькой уступки, однако это вовсе не означает скорого решения крымского кризиса, считает журналист Матиас Брюггманн.

"Президент России Владимир Путин до последнего момента отказывался дать согласие на встречу с украинским президентом Петром Порошенко, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, - пишет автор. - Но теперь, после встречи с Меркель на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, Путин наконец согласился с желанием канцлера и главы Франции решить крымский кризис".

По информации французских дипломатов, во время двусторонней встречи с Макроном Путин нарисовал на листе бумаги схему конфликта в Керченском проливе. "Он не спешил, объясняя свою версию инцидента. Это длилось примерно десять минут", - по словам французского дипломата, половину всего времени встречи", - передает Брюггманн.

По мнению журналиста, "перед украинскими выборами президента в марте Путин, очевидно, хочет резко ухудшить ситуацию на Украине, с помощью плохого экономического положения заставить избирателей выбрать оппозицию". "Теперь, тем не менее, он сделал первый маленький шаг", - отмечает Брюггманн, добавляя, что момент для обострения конфликта выбран накануне Рождества, когда на Западе наступает политическое затишье. А тот факт, что задержанных украинских моряков перевели в Москву, "ясно показывает, что Москва пойдет на уступки не скоро".

Немецкая Tagesspiegel анализирует рукопожатие Путина и принца Салмана в Буэнос-Айресе - "приятелей, чьи руки запачканы кровью". По мнению постоянного автора Матиаса Мюллера фон Блуменкрона, оно стало "моментом истины", причем истины "циничной" и "даже возмутительной".

По мнению журналиста, это было похоже на сцену из гангстерского боевика: два босса мафии приветствуют друг друга крепким рукопожатием. "Но речь идет о двух влиятельных политиках мирового уровня. Один, уверено ЦРУ, отдал приказ о хладнокровном убийстве, другой - об атаке против военных кораблей соседней страны", - говорится в статье.

Это было "жестом признания, уважения, приятельских отношений". Рукопожатие, продолжает журналист, олицетворяло собой победу и согласие.

Сегодня "мы становимся свидетелями небывалого одичания политики, смещения границ в сторону тоталитаризма. Возвращение "жесткой руки" ведет к ужасающему принятию лжи, обмана и жестокости. Снова мы имеем дело с наступательными войнами, убийствами, совершаемыми без зазрения совести по отмашке с самого верха. Да, Путин и Салман - члены братства, кровавого братства", отмечает журналист.

"Один ведет войну в соседнем Йемене, которая привела к серьезнейшей гуманитарной катастрофе этого столетия. Другой жестоко подавляет демонстрации, отбирает Крым у Украины и поддерживает в Сирии самого мрачного ближневосточного деспота. А его киберсолдаты сеют хаос в цифровом мире", - пишет немецкое издание.

"Их объединяет пренебрежение в адрес западного мира, неуважение прав человека, готовность пойти на хладнокровное преступление", - резюмирует автор.