Саммит G20 полон рисков

Саммит в Буэнос-Айресе официально зафиксировал открытую конфронтацию великих держав в мировом масштабе на фоне нагромождения различных рисков, пишет французский политолог Николя Баверез в Le Figaro.

Десять лет спустя после своего создания саммит "большой двадцатки", представляющий собой две трети мирового населения, 85% ВВП и 75% торговли, собрался в Буэнос-Айресе в контексте ускорившегося упадка мировой экономики и геополитики. Ситуация в Аргентине, организовавшей первый саммит G20 в Латинской Америке, символически отражает критический момент, который переживает международная система, отмечает автор статьи.

Помимо Аргентины, вся Латинская Америка оказывается разделенной, испытывая раскол между демократическими реформами и популизмом, указывает политолог.

"Во всемирном плане саммит G20 также запротоколировал открытую конфронтацию великих держав перед лицом накапливания различных рисков. Это экономические риски, которые связаны с резким разворотом цикла экономического роста, подчеркнутым торговой, технологической и валютной войной, начатой США. Финансовые риски, связанные со сверхзадолженностью США, которую переход в фазу спада делает невыносимой, что видно на примере развивающихся стран, получивших кредиты в долларах, или Италии, перезапустившей возможность кризиса евро. Экологические и климатические риски, отягченные ослабевшим Парижским соглашением 2015 года и подчеркнутые отказом Бразилии принять COP25 (конференцию по климату. - Прим. ред.) в 2019 году. Геополитические риски, связанные с конфронтацией между Вашингтоном и Пекином вокруг Тайваня, Северной Кореи и в Южно-Китайском море, а также новая холодная война между Вашингтоном и Москвой - в качестве ее последнего воплощения следует рассматривать морской инцидент с Украиной, который является составной частью явного стремления России аннексировать Азовское море", - анализирует Баверез.

XXI век по-прежнему располагается под знаком глобализации, однако она поменяла направление, проходя от конвергенции к дивергенции, считает эксперт. Всеобщий крах капитализма в 2008 году, неуправляемое развитие цифровой революции, возникшая задержка экологического переходного процесса, рост геополитической напряженности - все это происходит из-за отказа государств установить скоординированные или совместные учреждения и регулирующие органы.

Ломка и застой мультилатеральной системы значительно повышают количество и интенсивность рисков, при этом сильно ограничивая возможность их контроля. Самое время избавиться от ошибок, открыто признанных демократиями, находящимися под огнем демократур и популистов, дабы вернуть надежду своим гражданам и стабилизировать всемирную историю, заключает автор.