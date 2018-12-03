Российские олигархи впали в немилость на Западе

Многие российские миллиардеры приехали на Запад, чтобы легализовать свое состояние, добытое посредством приватизации, осуществленной в постсоветскую эру. Тогда как все больше усиливается напряженность между Владимиром Путиным и Евросоюзом, подвергнутые санкциям олигархи теперь планируют вернуться в свою страну, где они оказываются под бдительным оком Кремля, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Олигархи, ставшие сверхбогатыми благодаря приватизации постсоветской эры, когда все распродавалось по дешевке, блиставшие в 2000-е годы, при приходе к власти бывшего главы ФСБ, теперь впадают в немилость на Западе. Их медийное падение - нередко финансовое - сопровождает падение их покровителя и надзирателя, главы Кремля, рейтинг популярности которого в Европе не превышает 20%. Роман Абрамович, владелец нефтяной кампании "Евраз" и собственник британского футбольного клуба "Челси", получил отказ в продлении своей британской визы со стороны Лондона, где он владеет роскошным особняком в богатом квартале Кенсингтон. После дела об отравлении Сергея Скрипаля еще недавно весьма любезный в их отношении Сити запустил расследование по поводу 700 российских владельцев состояний, которые инвестировали в королевство до 2015 года в обмен на получение паспорта. Роман Абрамович обратился за разрешением на вид на жительство в Швейцарии, в богатой коммуне Вербье - и также получил отказ, отмечает автор статьи.

Во Франции миллиардеру и дагестанскому сенатору Сулейману Керимову (20-е место в списке богатейших людей России) в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов в связи с покупкой пяти вилл на мысе Антиб, позднее он был оправдан в мае, напоминает журналист. В Монако настал черед владельца футбольного клуба Дмитрия Рыболовлева, обвиненного в коррупции, говорится в статье.

"Сначала их целью являлась легализация своих активов путем покупки недвижимости, компаний или футбольных клубов. И им это удалось", - замечает Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

По данным Forbes, 35 олигархов из списка 200 владельцев крупнейших состояний имеют по два паспорта, как глава нефтяной компании "Новатэк" Геннадий Тимченко и финансист Борис Ротенберг - оба приближенных Путина имеют финское гражданство, указывает корреспондент. Глава Кремля всегда придерживался двойственной позиции в их отношении, предостерегая их от утечки капиталов.

"Если завтра на Западе заморозят ваши капиталы, то захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать", - заявил Путин в 2002 году делегатам съезда Торгово-промышленной палаты, втайне одобряя их поведение, передает корреспондент.

"В то время Путин рассуждал как член спецслужб. Он считал олигархов агентами влияния, которых надо посылать на Запад, точно так же, как Запад отправляет своих людей в Россию", - анализирует социолог Ольга Крыштановская, близкая к российскому истеблишменту. Так, Олег Дерипаска оказался вовлечен в расследование прокурора Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы.

После нескольких лет добровольного изгнания многие олигархи вынашивают идею поправить свои дела на родине, часто в обмен на обещание амнистии или предоставление государственного контракта. Например, связывая свое состояние с тендерами, контролируемыми Кремлем, такими, например, как строительство Керченского моста, который соединяет Россию с Крымом, - так Аркадию Ротенбергу удалось сильно опередить своих коллег, комментирует Авриль.

"Они уехали на Запад с подачи Путина и сейчас, когда у них возникают проблемы, естественно, обращаются к государству. Но оно не знает, что с ними делать, а российское население смотрит на это неодобрительно", - подчеркивает социолог Ольга Крыштановская.

Нежелательные на Западе олигархи больше не могут рассчитывать на щедрость государства, бюджетные ресурсы которого снижаются. В отдельных властных кругах опасаются, что по достижении 2024 года, если Путин не откажется от управления страной, его подопечные способны причинить вред своему крестному отцу, передает Авриль.