Игра в заложники между Москвой и Киевом

К 71 украинскому политзаключенному Россия добавила 24 моряка. Киев в ответ запрещает въезд на свою территорию всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

После жестокого досмотра трех украинских военных кораблей, приблизившихся к Керченскому проливу, напряженность продолжает нарастать. Российские власти решили перенаправить украинских моряков в Москву. 21 из 24 задержанных моряков содержатся в московской тюрьме Лефортово, известной тем, что она находится под контролем российских спецслужб (ФСБ), отмечает журналист. И все это, невзирая на призывы Евросоюза и США немедленно отпустить моряков и передать три корабля Украине.

Международные отклики остаются весьма осмотрительными. В четверг американский президент в твите отменил свой разговор с глазу на глаз с Владимиром Путиным в рамках саммита G20, говорится в статье. Но в пятницу официальный представитель Кремля уверил, что короткая встреча остается в повестке дня. Ни Вашингтон, ни Брюссель не угрожали наложением новых санкций против Москвы в ответ на военную эскалацию в Азовском море.

Эти 24 моряка дополнили список из 71 украинца, которых Киев считает политическими заключенными, содержащимися в российских тюрьмах. Самым известным из них является кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, напоминает корреспондент.

На данный момент Москва совершила всего один обмен пленными - военная летчица Надя Савченко была обменяна на двух российских военнослужащих, говорится в статье.

За неимением средств давления на Кремль и из-за своих низких шансов на переизбрание в марте будущего года украинский президент Петр Порошенко в пятницу решил нанести удар с помощью радикальных мер. Российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет был запрещен въезд на украинскую территорию на время действия военного положения сроком на тридцать дней - в понедельник за это проголосовала Верховная Рада. Побочный эффект подобного мероприятия - иностранные граждане (в том числе журналисты) теперь не имеют права въезжать в такие регионы, как Донецк, Луганск и Крым (аннексированный Москвой), комментирует Гриншпан.

Из-за подобного коллективного наказания оказываются в заложниках тысячи украинских семей, имеющих родственников в России. Те больше не смогут их посещать, разве что в случае смерти близких, уточняют украинские власти. Такая мера может привести и к экономическим последствиям, поскольку Россия остается главным торговым партнером Украины, несмотря на обострение конфликта. Российский МИД в пятницу заявил, что Москва не станет принимать симметричные меры против украинских граждан, желающих поехать в Россию, сообщает автор статьи.