Приятели, чьи руки запачканы кровью

Рукопожатие президента Путина и принца Салмана в Буэнос-Айресе стало моментом истины, считает постоянный автор Tagesspiegel Матиас Мюллер фон Блуменкрон.

Это было похоже на сцену из гангстерского боевика: два босса мафии приветствуют друг друга крепким рукопожатием - один смеется, другой улыбается. "Но речь идет о двух влиятельных политиках мирового уровня. Один, уверено ЦРУ, отдал приказ о хладнокровном убийстве, другой - об атаке против военных кораблей соседней страны", - говорится в статье.

Это было "жестом признания, уважения, приятельских отношений". Рукопожатие, продолжает журналист, олицетворяло собой победу и согласие.

"Это было моментом истины. И эта истина цинична, пожалуй, даже возмутительна - на фоне всех тех жертв, которые поплатились жизнью за проводимую ими политику. И число им - тысячи".

Сегодня "мы становимся свидетелями небывалого одичания политики, смещения границ в сторону тоталитаризма. Возвращение "жесткой руки" ведет к ужасающему принятию лжи, обмана и жестокости. Снова мы имеем дело с наступательными войнами, убийствами, совершаемыми без зазрения совести по отмашке с самого верха. Да, Путин и Салман - члены братства, кровавого братства", отмечает журналист.

"Один ведет войну в соседнем Йемене, которая привела к серьезнейшей гуманитарной катастрофе этого столетия. Другой жестоко подавляет демонстрации, отбирает Крым у Украины и поддерживает в Сирии самого мрачного ближневосточного деспота. А его киберсолдаты сеют хаос в цифровом мире".

"Их объединяет пренебрежение в адрес западного мира, неуважение прав человека, готовность пойти на хладнокровное преступление", - резюмирует автор.