Почему товарищ сэр Леонид (Лен) Блаватник - это путинский олигарх и почему Гудзонский институт, Гарвард, Оксфорд и другие не должны принимать его нечистых денег

"Лен Блаватник нажил основную часть своего состояния в результате крайне противоречивых сделок, проводившихся при прямой поддержке клептократических режимов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Есть убедительные доказательства того, что Блаватник во многих отношениях связан с коррумпированными службами безопасности России и правоохранительными органами и лично получал прибыль от их незаконных действий", - пишет Илья Заславский, бывший сотрудник ТНК-ВР, в издании Underminers. По словам автора, лучшая тому иллюстрация - это проведенная при поддержке Игоря Сечина и Владимира Путина сделка, в результате которой он получил в 2013 году около 7 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов являются необъяснимой и подвергшейся большой критике переплатой со стороны российского государства". "Ситуация была настолько непростой и аховой, что Путин позднее попытался дистанцироваться и подверг сделку критике, хотя он лично управлял ею. Медиа-бизнес Блаватника упоминается в "Панамских документах", и Блаватник является партнером бывшего замминистра внутренних дел Александра Махонова, который ушел в отставку по обвинениям в мошенничестве", - поясняет автор.

"Блаватник является важным партнером двух находящихся под санкциями олигархов: Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, их обоих американский Минфин считает коррумпированными и связанными напрямую с путинским режимом. Блаватник имеет множество других крайне противоречивых связей с российским правительством, службами безопасности и оргпреступностью и за границей, и в России. Как сообщали крупные американские СМИ, это почти достоверно, что Блаватник сейчас фигурирует в расследовании, которое проводит Роберт Мюллер под эгидой ФБР за политические пожертвования и иное участие в российском вмешательстве в политику США", - отмечается в публикации.

По словам автора, "Блаватник использует свою "филантропию" (по сути, избыточные деньги, которые платит Кремль за счет российского народа и госбюджета, и лишь небольшая их часть тратится на гранты) в пользу ведущих западных научных и культурных институтов для расширения его доступа к политическим кругам. "Филантропический" капитал обеляет репутацию, нормализует неприемлемое и затем трансформируется в политический доступ и проникновение в американский и британский истеблишменты на высшем уровне, а также позволяет Блаватнику экспортировать деловые практики из России на Запад".

Автор публикации указывает, что Стэнфорд, Университет Пенсильвании и Гарвард "брали деньги на биомедицинские проекты, и самый крупный грант в 200 млн долларов включал Гарвард, который в 2013 году уже получил 50 млн долларов". По его словам, и Гудзонский институт, для которого он готовил свой доклад об экспорте вредительских практик, "принял крупное пожертвование от фонда Blavatnik Family foundation для проведения торжественной церемонии в честь Пола Райана и Никки Хейли".

Между тем, напоминает автор, "Блаватник и его олигархические товарищи из консорциума Alfa Access Renova (AAR) оказались заодно с российскими службами безопасности и другими правительственными агентствами, включая главные прокремлевские СМИ в поддерживаемой государством кампании травли с целью вытеснения BP из совместного предприятия ТНК-BP в 2008-2009 годах". Блаватник - владелец доли в 12,5%, и он был не просто пассивным инвестором, но он и его представители давали добро на все действия AAR и российского правительства в рамках этой кампании". В результате, продолжает автор, 150 западных менеджеров, в основном граждан США и Соединенного Королевства, подверглись прослушкам, слежке и травле на улице и на работе, обыскам, клевете на ТВ и в газетах с помощью фото, уличающих в непристойном поведении". По словам автора, его лично российские службы безопасности ложно выставили шпионом, и эти службы работали в сотрудничестве с корпоративными службами безопасности ТНК-BP.

Автор указывает, что все это было "прелюдией" к самой прибыльной "офшорной сделке в российской корпоративной истории": "в 2012-2013 годах "Роснефть" Игоря Сечина (т.е. контролируемая государством нефтяная компания) выкупила долю у связанных с Кремлем олигархов за 30 млрд долларов наличными с помощью платежей, проведенных через офшорные счета.

"Рыночная стоимость доли AAR составляла около 20 млрд долларов, - пишет Заславский, - но олигархи получили около 10 млрд долларов сверх той цены. Никто не может объяснить, почему это произошло, и даже сам Путин подверг критике эту сделку в своей речи перед Федеральным собранием в конце 2013 года за то, что она была проведена через офшорные счета в ущерб российскому бюджету (хотя он лично контролировал ее за 8 месяцев до этого)".

Кроме того, Заславский указывает, что фирма Блаватника Amediateka фигурирует в "Панамских документах" как имеющая совместное предприятие с бизнесом замминистра внутренних дел Александра Махонова: в 2017 году Махонов покинул свой пост после того, как его подчиненного заподозрили в коррупции, но сам он продолжил вести свой бизнес, как раньше.

Также автор указывает на наличие "аудиозаписи разговора по-русски между Владиславом Резником, членом Государственной Думы, и предполагаемым мафиози Геннадием (Геннадиосом) Петровым от 7 декабря 2007 года. Резник напоминает Петрову о необходимости организовать встречу Блаватника с кем-то из верхов, и Петров обещает это сделать. Это аудио проходит по делу о русской мафии, которое рассматривается в испанском суде уже десятилетие с многочисленными откатами".