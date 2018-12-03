Гигант дипломатии

По сравнению с нынешним американским президентом Трампом Буш-старший, скончавшийся 30 ноября, выглядит человеком из другого мира. Он придерживался умеренных позиций, не стремился провоцировать, поддерживал объединение Германии и внес значительный вклад в то, чтобы падение "железного занавеса" не привело к кровопролитию, замечает постоянный автор Die Welt Клеменс Вергин.

Когда в 1980-е годы была разрушена Берлинская стена и развалилась прогнившая советская система, Бушу посчастливилось стать тем, кому достались плоды проводимой Западом 40 лет стратегии сдерживания, говорится в статье.

"Этот успех был подготовлен его предшественником Рональдом Рейганом, при котором Буш-старший занимал должность вице-президента. Буш стал одним из самых квалифицированных президентов среди тех, кто оказывался в Белом доме до него, способным справиться с переменами. Он был хорошо знаком с международной политикой, работал в ООН, был послом в Пекине, возглавлял ЦРУ и отвечал при Рейгане за отношения с главами иностранных держав".

Представитель аристократических кругов Новой Англии, Буш не "любил надувать щеки", предпочитая дипломатию. "В то время как критики упрекали его в слишком слабой поддержке революций в Восточной Европе, президент налаживал связи с советским лидером Михаилом Горбачевым". По его собственным словам, эта тактика помогла предотвратить кровопролитие в Восточной Европе.

"Спустя почти три десятилетия после падения "железного занавеса" мало кто помнит о том, чем мог закончиться развал ядерной советской империи - и какое это было счастье для Германии и мира, что в Вашингтоне у руля в то время находился умный аналитик и профессиональный дипломат, который хотел не унизить русских, а интегрировать их в международную систему", - замечает Клеменс Вергин.

Буш стал одним из тех западных руководителей, кто осознал, что немцам нельзя отказывать в объединении их страны и, выстроив с Гельмутом Колем доверительные отношения, поддержал процесс, который закончился выводом советских войск из Восточной Германии и объединением страны.

Буш-старший был представителем "великого поколения", чья молодость закончилась тогда, когда США вступили во Вторую мировую войну. В 18 лет он уже служил на фронте в качестве военного пилота, продолжает журналист.

В ходе своего единственного президентского мандата - американцы не переизбрали его на второй срок - он так и не смог выйти из тени Рейгана в том, что касается внутренней политики. "А вот во внешней политике он оставил после себя внушительное наследие. На фоне перемен в Восточной Европе он рано понял, что времена конфронтации блоков подошли к концу", - говорится в статье.

"Его решение не идти на Багдад, чтобы лишить власти Саддама Хусейна, нередко трактовалось критиками как моральное поражение. Однако война в Ираке, развязанная его сыном более чем через 10 лет, показала, что опасения Буша-старшего завязнуть в зыбучих песках Ирака были оправданны".

По иронии судьбы, он стал расти в глазах соотечественников, отказавших ему во втором сроке, только после своего ухода из большой политики. "Свой вклад в переоценку заслуг Буша-старшего внес и контраст с неудачным президентством его сына. А эгоцентричные выпады нарцисса Трампа заставляют многих с печалью оглядываться в прошлое, вспоминая президента-джентльмена, который еще в юности усвоил, что не стоит выпячивать себя, и всегда демонстрировал импонирующую самоиронию".

"С уходом Джорджа Буша-старшего Америка теряет гиганта международной дипломатии, которому Германия должна быть очень благодарна", - резюмирует Вергин.