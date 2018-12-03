Запрет Украины на въезд для россиян может быть выгоден Путину

Киев запретил въезд на территорию Украины для граждан России мужского пола в возрасте с 16 до 60 лет, сообщает на страницах Die Welt Павел Локшин.

"Развитие ситуации не оказалось сюрпризом - оно вписывается в схему, которая стала вырисовываться с момента начала российской агрессии на Украине в 2014 году: Киев то и дело вводит новые ограничения на въезд в страну, которые давно касаются не только русских", - пишет журналист.

Сразу после аннексии Россией Крыма в 2014 году украинские власти ввели нестрогий запрет на въезд для россиян мужского пола в возрасте с 16 до 60 лет. Тогда это ограничивалось усиленными проверками и беседами на границе, которые затрагивали в основном одиноких путешественников и мужчин, пересекавших границу группой.

"В прошлом году границу с Украиной пересекли 1,5 млн граждан России. Украинские СМИ сообщали, что с момента введения новых правил во въезде было отказано более 20 тыс. россиян". С 2015 года граждане России не могут въезжать на Украину без загранпаспорта, говорится в статье. В том же 2015 году Киев запретил прямые перелеты из России и в Россию как местным, так и российским авиакомпаниям. "Белорусская Belavia неплохо заработала на транзитных пассажирах - желающие попасть через Минск на Украину и в Россию составляют около половины пассажиров этой авиакомпании", - отмечается далее.

Бедные слои населения опасаются закрытия прямого автобусного и железнодорожного сообщения: у многих в соседней стране остались родственники. По словам главы украинского МИДа Павла Климкина, в России проживает около 3,5 млн украинцев, в том числе и временно работающие там.

"Согласно данным украинского Центробанка, Россия в 2017 году стала важным источником финансовых переводов. Около 440 млн евро перевели работающие в России украинцы домой - примерно четверть того, что переводится в Украину из ЕС".

Президент Путин предстает при этом в роли великодушного государственного деятеля, который делает различие между украинской властью и простыми украинцами, продолжает Локшин.

Россия, несмотря на истерику в российских СМИ на пике конфликта в Донбассе, не вводила запрета для граждан Украины. Путин пошел еще дальше: "в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 он заявил, что не станет следовать примеру Киева". Российский президент отметил, что Москва пойдет по пути либерализации в отношении Украины - это коснется как права на пребывание, так и получения гражданства.

"Укрепляя таким образом демографическую ситуацию внутри России, Путин ослабляет своего противника в лице Украины". Расчет Путина может оправдаться: "уже сейчас украинцы представляют собой самую многочисленную группу тех, кто получил в недавнем прошлом российское гражданство", резюмирует Локшин.