"За свободный диалог с Россией"

"(...) На саммите НАТО, который состоится в Лондоне 3 и 4 декабря 2019 года, будет много разговоров о России и довольно мало о Косово и Афганистане, двух миссиях, в которых военная структура Североатлантического договора, выйдя за изначально определенные рамки, действовала не особо блестяще", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Основанный в 1949 году Североатлантический альянс преуспел в выполнении своей первоначальной миссии, заключавшейся в защите стран Западной Европы от советского хищничества. После грузинского кризиса 2008 года и, тем более, после украинского кризиса 2014 года граничащие с Россией страны-члены НАТО (Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша), не скрывают своей озабоченности по поводу то ли реальных, то ли воображаемых намерений Москвы в их отношении. Они считают, что Кремль стремится ограничить их суверенитет любыми способами: политическим запугиванием, экономическим давлением, кибер-преследованиями, военно-морскими действиями (подводные лодки в Балтийском море и вдоль фьордов Норвегии) или вторжением с воздуха. Они думают, что Владимир Путин вынашивает секретный проект их "финляндизации", как говорили во времена "холодной войны", после Хельсинкско-Московского договора от апреля 1948 года", - говорится в статье.

"(...) Их тревоги, безусловно, преувеличены, поскольку в своей стране Владимир Путин проявляет себя скорее как центрист, нежели экстремист. 2 мая 2014 года, после того как 31 пророссийский активист погиб в результате поджога в Одессе, он вполне мог бы воспользоваться этим предлогом и захватить столь символичный для русской революционной истории портовый город. На Украине никто не имел бы возможности ему помешать, а на Западе никто не имел бы на это желания. Тем не менее, он этого не сделал", - комментирует автор статьи.

"Путин и вправду однажды сказал: "Те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца!" Но мы всегда забываем процитировать вторую часть этой фразы: "А кто жалеют - у того нет головы!" При всем том, у поляков и прибалтов есть общее прошлое с Россией, которое на полном основании даем им право быть осторожными. Поэтому НАТО исполняет свою роль, когда осуществляет межсоюзнические военные маневры в этих странах с тем, чтобы их успокоить", - считает Жирар.

"Но если отойти на известное расстояние, пространственное и временное и стратегически спроецировать будущее, то нынешняя конфронтация Европа-Россия представляется чем-то анахроническим. Достаточно провести несколько дней в той блестящей столице, коей стала Москва, пообщаться с несколькими студентами или молодыми предпринимателями, чтобы почувствовать, что в культурном отношении русские ощущают себя европейцами. Третирование России с целью снова бросить ее в объятия китайцев является кардинальной стратегической ошибкой со стороны европейцев. Санкции, которые Евросоюз наложил на Россию, наносят обоюдный ущерб; объективно они приносят пользу только американцам и китайцам. Неверно утверждать, что Путин одержим идеей разрушить ЕС, тогда как российский Центробанк в настоящее время при увеличении своих валютных резервов предпочитает евро доллару", - указывает журналист.

"Именно это понял Эммануэль Макрон. Проявляя безразличие к ворчанию французских неоконсерваторов, равняющихся на американскую внешнюю политику, президент Республики решил установить независимый стратегический диалог с Россией. Означает ли это разоружение перед ней? Конечно, нет! Русские уважают тех, кто играет мускулами. Не случайно де Голль совершил свой исторический визит в Россию (где он предложил "разрядку, взаимопонимание и сотрудничество") в июне 1966 года, именно в тот момент, когда вступили в строй французские ядерные ударные силы", - анализирует Рено Жирар.