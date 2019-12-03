"Он бегал голый перед гостями": в тот день принц Гарри заставил покраснеть принца Чарльза

"(...) Общеизвестно, что принц Гарри не всегда был тем серьезным и степенным человеком, каким мы знаем его сегодня. Ночные бои, подшучивание над учителями, стрижка под "скинхеда", переодевание в эсесовскую форму, игра в покер на раздевание в Лас-Вегасе... В подростковом возрасте сын леди Дианы и принца Чарльза участвовал во многих эскападах. В своей биографической книге "Гарри: беседы с принцем", опубликованной в 2018 году, журналистка и опытный британский королевский биограф Анджела Левин описывает ту недавнюю эпоху, когда герцог Сассекский еще был еще плохим парнем. В эти выходные ежедневная газета Sunday Express опубликовала отдельные пикантные отрывки из этой книги", - сообщает журналистка Le Figaro Тиана Соарес.

"К примеру, мы узнаем, что в конце июля 1998 года, через год после гибели леди Дианы, принц Уильям и принц Гарри устроили сюрприз-вечеринку для принца Чарльза в честь его 50-летия. По этому случаю оба брата хотели воспроизвести знаменитую сцену стриптиза из фильма The Full Monty ("Мужской стриптиз"), вышедшего на экраны в 1997 году", - говорится в статье.

"Гарри, которому тогда было 14 лет, так сильно напился, что не удовольствовался тем, чтобы снять несколько предметов одежды, как планировалось заранее, а полностью разделся и бегал голый перед гостями, пишет Анджела Левин в своей книге. Ссылаясь на нескольких свидетелей этой сценки, она добавляет, что принц Чарльз был "явно шокирован" и "покраснел", но затем пришел в себя и сказал своим гостям, что это был всего лишь "подростковый кураж".

"(...) Чем объяснить такие выходки? Возможно, он просто следовал советам своей матери, считает автор книги, которая вспоминает давнишний разговор с принцем Гарри: "Он сказал мне с улыбкой, что сам выбрал образ "плохого парня", добавив, что его мать явно поощряла его на этом пути", - пишет Le Figaro.