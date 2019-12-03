В России процветает "Amazon наркотиков"

"(...) Пора актуализировать ваши стереотипы по поводу России: потребление алкоголя с 2003 года сократилось почти вдвое, как торжествующее заявили власти в начале октября. С гораздо меньшим пафосом в середине ноября российская полиция объявила о раскрытии двух крупных подпольных лабораторий, производящих синтетические наркотики. По данным полиции, первая из них, замаскированная под заброшенную ферму в 100 км к югу от Москвы, произвела 1,5 млн тонн синтетических наркотиков. Во второй подпольной нарколаборатории, расположенной под Санкт-Петербургом, было обнаружено 5,8 тонн "прекурсоров", то есть полуфабрикатов для изготовления мощного галлюциногена Альфа PVP", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"С точки зрения создания искусственного рая, Россия решительно смотрит в будущее. Можно даже сказать, что она находится впереди планеты всей. Две ликвидированные лаборатории снабжали гигантский интернет-магазин Hydra, распространяющий наркотики по всем уголкам бывшего СССР. Это своего рода Amazon наркотиков, скрытый в даркнете, теневой сети, на которую не ссылаются поисковые системы, в настоящее время эта торговая интернет-площадка занимает монопольное положение, ежедневно обслуживая 800 тыс. клиентов", - говорится в статье.

"(...) Как только транзакция подтверждена продавцом, покупатель получает сообщение в зашифрованном виде с указанием места, куда он должен прийти, чтобы получить "закладку", то есть товар. Ему предоставляются фотография, координаты GPS, краткое описание. Товар кладется под камень на пустыре, под общественную скамейку, зарывается возле дерева... суть в том, что между покупателем и дистрибьютором никогда не бывает физического контакта в целях их взаимной безопасности", - поясняет журналист.

"Больше никаких встреч на парковках с подозрительными типами, которые могут украсть ваши деньги или подстроить засаду полиции. Поскольку полицейские рыщут повсюду, как в случае с техасским преподавателем Гэйленом Грандстаффом, которого в июне 2017 года арестовали в его квартире в Москве за то, что он по ошибке за 10 долларов заказал чистящее средство для металлических изделий на сайте очень популярного в России китайского интернет-магазина AliExpress. Было установлено, что в чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, промышленный растворитель, используемый в качестве запрещенного психотропного вещества. Едва американец получил свой заказ, в его квартиру ворвался десяток полицейских. Сейчас ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы", - пишет Le Temps.

(...) Специалист по вопросам безопасности Алексей Кнорре из Европейского университета в Санкт-Петербурге только в России насчитал 2500 распределительных пунктов Hydra, способных обеспечить две трети российского населения, то есть 100 млн человек. По мнению эксперта, подавляющий успех Hydra "в основном объясняется логистикой. В Европе и Америке магазины даркнета используют официальную почту. Но российская почта настолько медленная и ненадежная, что пришлось изобрести параллельную систему распространения. Этот механизм оказался очень эффективным".

"(...) Hydra занимает уникальное положение в мире благодаря монополизации трафика, - считает Нико Воробьев, бывший торговец наркотиками и автор эссе Dopeworld. - Никогда в своих путешествиях по миру я не видел компанию, которой удалось бы захватить целый рынок. Это просто мечта Пабло Эскобара! Никаких заминированных автомобилей, никаких убийств посреди улицы...".

"Российская полиция, похоже, не справляется с этим явлением", - говорится в статье. "Я не думаю, что российская полиция сможет остановить это, даже если захочет. Silk Road [торговая интернет-площадка, американская предшественница Hydra] была ликвидирована из-за глупой ошибки [ее создателя] Росса Ульбрихта, - отмечает Нико Воробьев. - С другой стороны, я не удивлюсь, узнав, что Hydra коррумпирована или сотрудничает со службами безопасности. В конце концов, эти огромные поставки кокаина должны куда-то приплывать. Кто контролирует порты?"

"Алексей Кнорре тоже считает неэффективность российских правоохранительных органов подозрительной: "Потенциально сделки между потребителями и продавцами могли бы стать ахиллесовой пятой этой сети, если бы российская полиция действительно с этим боролась. Как правило, покупки совершаются через систему моментальных платежей Qiwi. Так что будь на то воля и оперативные ресурсы, полиция могла бы постепенно перекрыть этот канал", - полагает эксперт.