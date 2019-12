3 декабря 2019 г. Элизабет Иган | The New York Times Откровения из неофициальной биографии Меланьи Трамп "Когда речь заходит о первой леди США Меланье Трамп, то теорий оказывается предостаточно. Свое мнение есть у всех, от ведущих утренних шоу на ТВ и экспертов в Twitter до создателей протестный плакатов. Госпожа Трамп у себя дома как в плену. Нет, госпожа Трамп верховодит во всем. Госпожа Трамп причастна к делам своего мужа - нет, она малосведуща. Она отстранена от своего мужа - она дает советы своему мужу, любит Вашингтон - ненавидит Вашингтон, просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Если нынешняя администрация - это тест Роршаха, то первая леди - это брызги чернил по всему Белому дому", - пишет обозреватель Элизабет Иган в газете The New York Times. "Журналист CNN Кейт Беннетт¸член пресс-службы Белого дома, сосредоточенная на первой леди и семье Трампа, возможно, уникально компетентна для того, чтобы сказать свое слово" - в неофициальной биографии Меланьи, которая выходит на этой неделе и "действительно дает представление о жизни первой леди, ее мнениях и отношениях - к ней хорошо относятся ее сотрудники, и Беннетт описывает Восточное Крыло как "самый надежный корабль Белого дома", пишет Иган. "(...) Когда речь идет об одежде первой леди, совпадений не бывает. Включая верхнюю одежду. Сначала была розовая блузка с большим бантом на вороте (англ. pussy bow), которую госпожа Трамп надела в октябре 2016 года на дебаты после обнародования записи "Access Hollywood", где ее супруг хвастался тем, как хватал женщин за гениталии (англ. pussy) ", - говорится в статье. "Затем был белый брючный костюм на Обращении к нации в 2018 году. "У меня есть теория, что, когда Трампы недовольны друг другом, Меланья надевает мужскую одежду - ибо Трамп, как известно, любит созерцать женщин в обтягивающих, коротких, сверхсексуальных и женственных платьях", - пишет Беннетт. А также были привлекающие взгляды головные уборы - пробковый шлем в колониальном стиле в Найроби и белая шляпа в Англии". "Но ни один предмет одежды не вызвал столько дискуссий, сколько парка Zara цвета хаки за 39 долларов, которую Меланья Трамп надела во время поездки на границу в июне 2018 года - та самая, на спинке которой были написаны слова: "I REALLY DON?T CARE, DO U?" (На самом деле мне все равно, а тебе?"). Озвучивалось много разных версий, но, по мнению Беннетт, эти слова были адресованы дочери президента Иванке. "Я считала и до сих пор считаю, что эта куртка была шутливым выпадом в адрес Иванки и ее почти постоянных попыток примазаться к позитивным темам обсуждений администрации", - пишет Беннетт. "Что касается этих самых отношений с Иванкой... "Сердечные, но не близкие" - вот как описал их в разговоре с Беннетт "некто, кто провел порядочно времени с обеими женщинами". (....) На ранней стадии правления администрации в СМИ Меланью Трамп называли "трофейной женой - пустышкой-моделью", в то время как Иванку - "подкованной бизнес-мамой". Беннетт пишет, что международные поездки Иванки раздражают ее мачеху: "По словам одного источника, эти поездки переполняли чашу терпения Меланьи, которая считала, что Иванка вторгается на ее территорию". "(...) Госпожа Трамп и Карен Пенс не близки", - пишет Элизабет Иган, конкретизируя: "однажды Беннетт сидела в задней секции военного самолета С-32, на борту которого также летели госпожа Трамп и Карен Пенс, жена вице-президента США Майка Пенса. С этой выгодной точки обзора, вспоминает Беннетт, она "наблюдала, как женщина, сильно похожая на Карен Пенс, вышла из секции впереди нашей, где обычно сидят помощники и передовые силы, направилась туалет, расположенный в хвосте". "Меланья Трамп не позвала госпожу Пенс в свою просторную каюту, а также не сняла свою четырехдюймовые каблуки, когда они приземлились в Техасе; в результате первая леди "почти комично" возвышалась над второй леди (Меланья Трамп обычно надевает обувь на низком каблуке или с плоской подошвой, когда идет рядом или фотографируется с кем-то скромного роста)", - сообщается в статье. Среди других откровений биографии Меланьи - то, что "у первой леди есть собственная комната в Белом доме. В то время как президент спит в главной спальне на втором этаже резиденции Белого дома - он попросил поставить замок на своей двери - госпожа Трамп, по словам Беннетт, остается на третьем этаже, в двухкомнатном пространстве, которое ранее занимала мать Мишель Обамы Мэриан Робинсон. Также у госпожи Трамп есть "гламурная комната", где она укладывает прическу и делает макияж, и частный тренажерный зал с тренажером для пилатеса", заключает автор публикации. Источник: The New York Times