3 декабря 2019 г. Антон Трояновский | The New York Times В России закон обновлен новыми ограничениями свободы слова "Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который может требовать от любого, кто распространяет информацию и получает деньги из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранного агента. Это открывает безграничные возможности для интерпретации", - The New York Times. "В течение ряда лет в отношении некоммерческих организаций в России действует закон, в соответствии с которым они именуются "иностранными агентами", если получают деньги из-за рубежа и сталкиваются со штрафами и бюрократическими препонами, которые иногда заставляют эти организации закрываться. Теперь лица, которые публикуют что-либо в интернете и получают деньги из иностранных источников, столкнутся с такими же юридическими препятствиями", - говорится в статье. "В понедельник президент России Владимир Путин подписал ряд законодательных поправок, которые потребуют от физических лиц регистрироваться в качестве иностранных агентов, если они публикуют "печатные, аудио-, аудиовизуальные или иные сообщения и материалы" и получают деньги от иностранных правительств, иностранных организаций или даже просто от иностранных граждан. Российские законодатели утвердили поправки к российскому правовому кодексу в последние недели, несмотря на противодействие со стороны активистов, публичных личностей и международных критиков, которые указывали, что новые ограничения будут еще больше душить свободу слова. Россияне в целом не сталкиваются с прямой цензурой в интернете, но они все больше опасаются юридических последствий публикации антиправительственных сообщений", - отмечает автор публикации Антон Трояновский. "(...) Законодатели заявили, что они реагируют на законы об иностранных агентах в других странах, указывая на случай с Марией Бутиной, российской активисткой, поддерживающей права на оружие, депортированной из Соединенных Штатов в октябре после того, как ее обвинили в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства. Как и многие российские законы, ограничивающие свободу выражения мнений, новые поправки, вероятно, будут применяться выборочно, чтобы служить средством устрашения. Валерий Пискарев, депутат, участвовавший в разработке законопроекта, заявил, что ожидает, что поправки будут применяться к "небольшому кругу физических лиц", - пишет The New York Times. "Но теоретически любой россиянин, которому платят иностранные новостные организации или просто размещает сообщения в социальных сетях, получая деньги из-за границы, по новому закону может быть обязан зарегистрироваться. Соблюдение закона потребует публичного заявления о том, что он является иностранным агентом, и представления финансовых отчетов государственным органам", - указывает издание. "(...) Новые поправки, нацеленные на отдельных лиц, могут распространяться на тех, кто публикует сообщения в Facebook и получает доход от сдачи квартиры в аренду в Минске, сообщила юрист "Мемориала" Марина Агальцова в колонке, посвященной этому закону. Он, по ее словам, открывает "безграничные возможности для интерпретации", - заключает газета. Источник: The New York Times