Мотыльки в смертельной ловушке

"Новый метаанализ показал: искусственный свет может в значительной мере способствовать исчезновению насекомых, влияя, среди прочего, на их развитие, поиск питания и спаривание", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Там, где живут люди, по-настоящему темно не бывает никогда. Где-нибудь всегда горит свет. (...) Вокруг уличных фонарей и световой рекламы порхают и ползают привлеченные светом насекомые. Для многих мух, жуков и мотыльков - ночью активна половина всех насекомых - яркий свет фонаря становится смертельной ловушкой. Примерно треть насекомых, попавших в него, не доживут до утра. Фонарь светит ярче Луны и звезд, животные теряют способность ориентироваться. Они умирают от истощения или становятся жертвами хищников", - говорится в статье.

Исследователи во главе с биологом Бреттом Сеймуром из Вашингтонского университета, проанализировавшие более 200 исследований, пришли к выводу, что свет влияет на жизнь насекомых и другим образом. "Он играет важную роль в их развитии, движении, поиске питания и поведении при спаривании", - передает издание.

"Так, светляки сигнализируют своим свечением, что они половозрелы - что является бесполезной затеей, если другие жуки не могут увидеть эти сигналы из-за того, что их затмевает яркое освещение. Другие насекомые, наоборот, боятся света, для них освещенная улица - это непреодолимое препятствие, значительно ограничивающее их жизненное пространство".

В проведенных ранее исследованиях сообщалось, что стремительное исчезновение насекомых связано с современным сельским хозяйством и использованием пестицидов, а также изменениями климата. В частности, одно из исследований, проведенных в Германии в 2017 году, показало, что за последние 27 лет биомасса летающих насекомых сократилась в стране на 75%. "Исследователи из команды Сеймура, в свою очередь, советуют выключать ненужные источники света. Это, по их словам, гораздо легче, чем снова сделать города и сельскохозяйственные угодья привлекательными для насекомых. (...) Важен и оттенок света: в то время как большинство насекомых привлекает бело-голубой свет, желтоватый свет влияет на них в меньшей степени", - пишет Süddeutsche Zeitung.