Генеральный прокурор Германии подозревает Россию в причастности к убийству Зелимхана Х.

"В августе в берлинском парке Тиргартен с близкого расстояния был застрелен 40-летний гражданин Грузии. (...) По информации Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний NDR и WDR, генеральная прокуратура Германии намерена заняться расследованием данного дела в связи с его возможной связью со спецслужбами".

"Зелимхан Хангошвили боялся, он боялся за свою жизнь, - повествуют журналисты Флориан Фладе, Георг Масколо и Ронен Штайнке. - Российское государство преследует его, заявил чеченец с грузинским паспортом на слушании дела о предоставлении ему убежища в январе 2017 года в городе Айзенхюттенштадт в земле Бранденбург. (...) Сотрудник Федерального ведомства по делам миграции и беженцев спросил его, чего он боится по возвращении в Россию. "Российские органы инсценируют убийство", - ответил Хангошвили. У него была "большая просьба": "я хотел бы попросить вас только том, чтобы я мог остаться здесь со своей семьей, чтобы я снова мог встать на ноги".

"Ходатайство о предоставлении убежища отклонили, но Хангошвили все же разрешили на ближайшее время остаться в Германии. Но в безопасности он не был. В итоге 23 августа 2019 года, около 11:58 Зелимхан Хангошвили был убит. (...) Это была казнь", - пишет издание.

"После совершения преступления предполагаемый стрелок попытался скрыться на электросамокате, но был задержан. (...) Согласно его паспорту, речь идет о гражданине России по имени Вадим Соколов. Сейчас он сидит в следственном изоляторе в Берлине и хранит молчание. Сообщается, что один раз его посетили дипломаты из российского посольства, оказывающие ему консульскую поддержку. Следствие по делу ведет Управление уголовной полиции Берлина (LKA). (...) Также в расследовании участвуют Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и немецкие спецслужбы".

"Однако теперь дело может приобрести новый масштаб: по информации Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, генеральная прокуратура намерена взять на себя производство по данному делу уже на этой неделе, а именно в связи с тем, что за убийством, возможно, стоят спецслужбы. В Карлсруэ (где расположена генеральная прокуратура ФРГ - Прим. ред.) исходят из того, что убийство в берлинском районе Моабит могло заказать российское государство или госорганы Чеченской республики".

Как сообщал немецкий журнал Der Spiegel, "следователи обнаружили подозрительную розыскную ориентировку российских ведомств: в 2013 году уроженец Казахстана Вадим К. убил российского бизнесмена - при совершении преступления он также якобы был на велосипеде. Сравнение биометрических данных в тогдашних ориентировках выявило большое сходство с задержанным в Берлине Вадимом Соколовым, подозреваемым в совершении убийства".

"Внимание обратил на себя тот факт, что в 2015 году Россия внезапно прекратила международный розыск Вадима К. Подозрение немецких следователей состоит теперь в том, что российские спецслужбы могли найти предполагаемого убийцу и завербовать его для совершения убийства. Для этого они создали фиктивную личность Вадима Соколова. Еще одно указание на возможную причастность государства к убийству гражданина Грузии в Берлине дает номер факса, обнаруженный в ходе расследования. Предполагаемый убийца Вадим Соколов въехал на территорию Евросоюза через Париж, подав ранее заявление о выдаче шенгенской визы во французском консульстве. При этом, как сообщается, использовался номер факса, который ведет к компании, в прошлом сотрудничавшей с российским министерством обороны. На заявлении Вадима Соколова о выдаче визы был также указан якобы его работодатель: ЗАО "Руст", бухгалтер и генеральный директор которого подписали справку. (...) Но на самом деле, по данным реестра юридических лиц, компания сейчас находится в процессе реорганизации", - говорится в статье.

"Проведенное на данный момент расследование не выявило никаких признаков, свидетельствующих о другой подоплеке убийства, о преступных связях, об убийстве, совершенном в исламистской среде из мести, о семейной вражде", - подчеркивает издание.

"Вместо этого, по мнению следователей, все говорит в пользу начального подозрения о заказном государственном убийстве. Если по окончании расследования генеральная прокуратура действительно обвинит в убийстве, совершенном в берлинском района Моабит, российское государство, это может привести к существенному дипломатическому конфликту. Ведь это было бы обвинение в государственном терроризме", - пишет Süddeutsche Zeitung.