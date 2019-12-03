У НАТО есть новый главный противник

"Спустя 70 лет после основания НАТО можно увидеть итоги его работы. Однако к новым вызовам альянс недостаточно готов. Россия пытается дестабилизировать союз, но у него появился новый сильный противник", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Союз во многом способствовал тому, чтобы в Европе царил мир. Организация Варшавского договора распалась, а НАТО еще жив", - указывает журналист Кристоф Б.Шильц.

"И союз привлекателен: в него вступили многие государства-участники Варшавского договора, а другие, например, Украина и Грузия, изо всех сил стучат в дверь. Демократия победила коммунизм, рынок вытеснил плановую экономику, а свобода восторжествовала над авторитаризмом - во всем этом в значительной степени есть и заслуга НАТО", - отмечает издание.

"С другой стороны, при всех исторических заслугах сегодня фундамент НАТО грозит разрушиться. Беспокойство по поводу будущего союза, эффективности устрашения в будущем и непоколебимости гарантии коллективной самообороны в случае нападения на одного из членов альянса оправдано", - считает автор статьи.

Но в чем же заключаются проблемы НАТО?

"Во-первых, опасность исходит не только извне, но и изнутри: НАТО сегодня является угрозой самому себе. Основополагающее согласие западных обществ (...) более не существует. (...) Стратегическая дилемма НАТО состоит в том, что инвестиции в военные возможности союза все тяжелее реализовать в политическом плане. Но деньги необходимы, чтобы политика устрашения оставалась убедительной в будущем и в случае необходимости оборона была эффективной".

Во-вторых, пишет Б.Шильц, у союза нет перспективной стратегии в отношении двух государств. "Французский президент Макрон прав, когда он требует новых дебатов о России. Но о роли Китая внутри НАТО имеются большие разногласия: для американцев Пекин - враг. Германия и Франция (...) подчеркивают прежде всего шансы, которые предлагает Китай как торговая держава. В этом состоит фундаментальное расхождение (...). Германия и Франция со своим преимущественно коммерческим взглядом на Пекин недооценивают опасность, исходящую от Китая: страна хочет добиться политического влияния в регионе с помощью инвестиций в экономику. (...) Она настолько увеличила свои вооружения, что роль американцев как державы-гаранта для таких стран как Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань, все больше ставится под сомнение. Это может иметь драматические последствия и для безопасности и благосостояния Европы", - говорится в статье.

"В-третьих, внутри альянса существуют силы, дестабилизирующие его и тем самым играющие на руку России. Турецкий президент Эрдоган стал непредсказуемым из-за своих единоличных действий (С-400, Северная Сирия). Требования американского президента Трампа (повышение расходов на оборону) оправданны, но в его приверженности к НАТО как к институту порой возникают сомнения".

Макрон, диагностировавший у союза "смерть мозга" и призвавший европейцев к "стратегической автономии", "поставил под угрозу единство союза, рассердил американцев и, прежде всего, настроил против себя жителей Восточной Европы. В результате восточноевропейские члены НАТО будут еще больше искать защиты у США и одновременно препятствовать внутри Европейского Союза всему, в чем усматривается французское превосходство и обособление от американских партнеров по союзу".

"К тому же, по мнению Франсуа Хейсбурга, французского эксперта по безопасности из Фонда стратегических исследований (FRS) в Париже, после открыто выраженного Макроном сомнения по поводу гарантии коллективной самообороны в соответствии со статьей 5 [устава НАТО] Москва может начать усиленно пытаться проверить действенность этого пункта. (...) Идеальным местом для этого была бы Прибалтика или Черноморский регион - то есть регионально ограниченные территории, достаточно далеко расположенные от крупных стран-участниц союза".

"Необходимы новые форматы. Необходимо создавать новые доверительные отношения внутри альянса", - считает Б.Шильц. Главам правительств стран НАТО следует встречаться трижды в год на несколько дней, "чтобы с новой стороны узнавать друг друга в неформальной обстановке, получать исчерпывающую информацию напрямую от экспертов и в конечном итоге принимать решения, которые подготовят НАТО к вызовам завтрашнего дня", заключает Die Welt.