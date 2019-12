3 декабря 2019 г. Эмили Эстель | The Wall Street Journal Не позволяйте России доминировать в Ливии "Понимаем мы это или нет, но американские интересы в Ливии подвергаются атаке. Как противники, так и союзники пытаются установить водворить там диктатора. Тем самым они подрывают авторитет США и бросают вызов американскому лидерству в международном порядке", - пишет The Wall Street Journal. "Этой осенью сотни, а может быть, и тысячи российских наемников присоединились к битве за Триполи, столицу Ливии, сражаясь вместе с амбициозным лидером Халифой Хафтаром. Главный интерес России - не Ливия, а Организация Североатлантического договора. Президент Владимир Путин истолковал "арабскую весну", и особенно вмешательство НАТО, которое привело к гибели ливийского лидера Муаммара Каддафи, как западную угрозу для выживания своего автократического режима. Его интервенции в Сирию, а теперь и в Ливию, являются попытками укрепить нетвердо стоящих автократов. Путин хочет привести к власти нового Каддафи, чтобы показать, что революции обречены на провал и что он, а не США или НАТО, является истинным заправилой в регионе", - утверждает автор публикации Эмили Эстель, руководитель исследовательского отдела в Critical Threats Project при Американском институте предпринимательства. "Путин стремится подорвать лидерство Америки в международном порядке, сложившемся в эру после холодной войны, выставляя Запад лицемерным и создавая систему альянсов единомышленников-автократов (Подъем Китая и его развитие технологий, которые усиливают другие автократии, усугубляют эту тенденцию), - говорится в статье. - США же только усугубили ситуацию, создав впечатление ненадежного союзника - курдов в Сирии и ливийских сил, сражавшихся с ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.) при поддержке США, но теперь столкнувшихся с авиаударами Хафтара". "Сегодняшний Кремль, вероятно, хотел бы водворить в качестве президента Ливии либо сына Каддафи Саифа аль-Ислама, либо Хафтара, потенциального автократа в духе египетского президента Абделя Фаттаха Аль-Сиси. Любой исход просигнализировал бы о том, что демократия в Ливии потерпела крах. Если силы Хафтара добьются успеха, это произойдет не из-за отсутствия ливийского сопротивления (...), а потому, что свободный мир не сделал достаточно, чтобы помочь им добиться успеха тогда, когда оружие перевешивало избирательные бюллетени". "Россия не одинока в своей борьбе против демократии в Ливии", - пишет Эстель, указывая, что Хафтара поддерживают и арабские союзники и партнеры США - в частности, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет: "они препятствуют формированию плюралистической демократии, своего рода правительства, которое может предоставить модель, которую их граждане могли бы использовать, чтобы бросить им вызов (...)". "Последствия для безопасности в гражданской войне в Ливии реальны и ужасны, - предполагается в статье. - (...) Насильственное подавление ненасильственных исламистов усиливает крайнюю и насильственную альтернативу, салафитский джихадизм. Подавляя мирное политическое выражение и подвергая преследованиям уязвимое население, что затем используют джихадистские салафитские группировки, методы Хафтара и его сторонников - это приглашение для будущих повстанческих движений". "(...) У США есть выбор: продолжать пытаться улучшать ливийскую экономику, безопасность и управление по краям, пока бушует война, или принимать меры для прекращения конфликта - и отказать Путину и его коллегам-автократам в еще одной победе. (...) США должны взять на себя инициативу по созыву лидеров как Ливии, так и других стран, для достижения прекращения огня в Триполи. Вашингтон должен быть готов использовать некоторые из своих обширных рычагов воздействия на арабских союзников и партнеров, чтобы обуздать грубые нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. США также должны активизировать усилия по ограничению использования Россией частных военных подрядчиков и поощрять европейских союзников также вводить против них санкции", - настаивает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal