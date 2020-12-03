Сергей Скрипаль испытывает трудности с дыханием

"Сергей Скрипаль, выживший после отравления нервно-паралитическим отравляющим боевым веществом "Новичок" в 2018 году, по-видимому, испытывает продолжительные проблемы с дыханием вследствие покушения. Об этом дочь британско-российского двойного агента рассказала своим родственникам в России", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Как подтвердила Der Spiegel племянница Сергея Скипаля Виктория Скрипаль, его дочь Юлия позвонила ей 21 ноября. Она рассказала, что Сергею Скрипалю оказывается круглосуточная медицинская помощь. Он дышит через трубку, которую приходится ежедневно чистить. Это, по ее словам, ограничивает его в занятиях спортом и мешает ездить на автомобиле", - передает издание.

"Виктория Скрипаль передала запись разговора бульварной газете "Московский комсомолец", которая напечатала разговор. Раньше она также предавала огласке подробности жизни семьи в российских ток-шоу, в чем ее упрекала Юлия Скрипаль", - говорится в публикации.

"У Юлии Скрипаль, по ее собственным словам, почти не осталось проблем со здоровьем после покушения. В телефонном разговоре она пожаловалась лишь на трудности с фокусировкой зрения".

"Виктория Скрипаль живет с 93-летней матерью Сергея Скрипаля в Ярославе к северу от Москвы. Юлия и Сергей Скрипаль, судя по всему, по-прежнему живут в Великобритании в разных местах", - пишет Der Spiegel.