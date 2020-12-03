Глоток дезинфицирующего средства

"С начала пандемии коронавируса в центры экстренной помощи при отравлениях стало поступать больше обращений в связи со случайным употреблением внутрь средств для гигиены рук. Насколько опасны эти препараты?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Еще недавно президент США Дональд Трамп публично размышлял о том, нельзя ли продезинфицировать людей изнутри для защиты от Covid-19. Врачи были вынуждены выступить с настоятельным предупреждением: обычные дезинфицирующие средства содержат большую дозу спирта в форме этанола или изопропанола и при приеме внутрь могут приводить к алкогольному отравлению".

"Эти препараты беспокоят токсикологов и безотносительно к сумасбродному выступлению Трампа. С тех пор как гигиена рук стала пропагандироваться как одна из важнейших стратегий защиты от коронавируса, флаконы с дезинфицирующими средствами всегда имеются во многих семьях. Они стоят в ванной комнате, имеются во всех сумках и подчас висят на ручке детских колясок. Далеко не все из них имеют больничный запах - многие источают приятный аромат, и в результате вызывают особый интерес у любознательных детей", - пишет издание.

"Как, например, у 6-летней девочки из Австралии, которую родители внезапно обнаружили в дезориентированном состоянии. У нее кружилась голова, наблюдалась спутанность сознания, она не могла внятно разговаривать, у нее двоилось в глазах, а затем началась сильная рвота. В отделении неотложной помощи девочку на всякий случай интубировали. Когда через несколько часов ее состояние улучшилось, девочка рассказала, что уже несколько месяцев время от времени выпивала средство для дезинфекции рук - потому что ей нравился его вкус. Дальнейшее обследование показало, что накануне ребенок мог выпить около 50 мл средства, пишут медики из Сиднея в научном журнале Journal of Paediatrics and Child Health".

"Общество едва ли осознает потенциальную опасность этого способа гигиены рук", - предостерегает британский врач Джоджия Ричардс из Оксфордского университета. В научном журнале BMJ Evidence-Based Medicine она указывает на то, что за первые 9 месяцев 2020 года количество обращений, поступающих в британский центр информации об отравлениях, увеличилось на 60% в сравнении с предыдущим годом. Почти 400 сообщений поступили с начала пандемии коронавируса", - говорится в статье.

"Эта тенденция наблюдается и в Германии, - отмечает издание. - Федеральный институт оценки рисков получил сообщения об увеличении числа обращений в семи из восьми немецких центров информации об отравлениях. Рост числа обращений составил от 50 до 100%".

Чаще всего речь идет о детях, выпивших дезинфицирующее средство по ошибке. Особое беспокойство у медиков вызывает то, что на рынке появились дезинфицирующие средства с содержанием метанола, запрещенного для использования в этих препаратах. Он может приводить к слепоте, коме или смерти. Эксперты советуют не приобретать продукцию сомнительного происхождения, указывает издание.

"Риски обращают на себя внимание в первую очередь в связи с тем, что в обычной жизни такой способ гигиены рук не несет пользы. Федеральный институт оценки рисков даже во время пандемии не отказывается от своей рекомендации, согласно которой "в частных домохозяйствах без зараженных людей нет необходимости использовать дезинфицирующие средства с биоцидными действующими веществами". Вполне достаточно мыть руки с мылом и протирать поверхности обычными чистящими средствами".

"Все они, как правило, содержат тензиды, разрушающие оболочку Sars-CoV-2. Разве что при тесном контакте с зараженными людьми - идет ли речь о коронавирусе или другом легко передающемся возбудителе - в домохозяйстве можно использовать дезинфицирующие средства в качестве дополнительной профилактической меры. (...) Но в любом случае эти средства должны храниться в недоступном для детей месте", - передает Süddeutsche Zeitung.