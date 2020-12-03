Месть зомби-норок

"Миллионы убитых животных были захоронены неправильно. И хотя мутация Covid-19, источником которой были норки, больше не распространяется, датское правительство оказалось в кризисе", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Детская передача даже посвятила животным подкаст для датских детей, которых, вероятно, напугали вездесущие фотографии убитых животных. "До свидания, маленькая норка!", - так называлась передача".

"Но, как оказалось, повидаться с норкой пришлось быстрее, чем кто-либо мог себе представить, - отмечает издание. - На прошлой неделе норки поднялись из своих могил, причем буквально: на военном полигоне недалеко от ютландского города Хольстебро, где были захоронены миллионы норок, разверзлась земля и на свет явились трупы животных: газообразные продукты разложения раздули тела норок и вытолкнули их наверх. (...) Так норка стала привидением, которое даже после смерти снова компрометирует датское правительство".

"Впрочем, для пострадавших территорий на западе и севере Ютландии, где преимущественно находятся фермы по разведению норок, есть хорошая новость: по словам экспертов, мутация Covid-19 под названием "Кластер 5", которую изначально посчитали опасной и источником которой были норки, сегодня больше не распространяется".

"Однако это уходит на второй план на фоне нового спора об очевидно слишком поспешном и неумелом захоронении убитых животных. Он не ограничивается тем, что животные теперь поднимаются из своих могил: выяснилось, что армия, которой было поручено захоронение норок, выкопала могилу слишком близко к популярному среди жителей озеру. Военные начали копать ее 6 ноября - а инструкции поступили им лишь спустя 3 дня", - говорится в статье.

"Спор идет и вокруг второго массового захоронения норок рядом с населенным пунктом Кельвро: местные водоочистные предприятия и политики опасаются возможного загрязнения грунтовых вод из-за разлагающихся животных - в частности азотом и фосфором. Местные политики сообщают прессе, что их никто не проконсультировал. (...) В прошлом месяце скандал уже привел к первой политической жертве: в отставку ушел министр сельского хозяйства Могенс Йенсен. Он отдал распоряжение об истреблении норок при том, что для этого не было законных оснований".

"Теперь правительство пообещало снова раскопать могилы. "Однозначное желание правительства заключается в том, чтобы норки при возможности были эксгумированы", - сказал в среду в парламенте новый министр сельского хозяйства Расмус Прен. Впрочем, решение о том, что именно делать с трупами животных, будет принято лишь в ближайшие дни", - передает Tages-Anzeiger.