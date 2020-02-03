Алкоголь и табак ускоряют старение мозга

"Регулярное употребление алкоголя и табака заставляет мозг стареть несколько быстрее. К такому результату пришли ученые, сопоставившие с помощью искусственного интеллекта снимки головного мозга с привычками людей употреблять алкоголь и табак. Команда ученых во главе с Артуром Тогой из Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес) опубликовала результаты исследования в научном журнале Scientific Reports", - сообщает австрийское издание Kurier.

Для своего исследования Тога и его коллеги использовали данные Британского биобанка, в котором снимки головного мозга снабжены информацией о привычках испытуемых. С помощью искусственного интеллекта они определили относительный возраст мозга человека в сравнении со среднестатистическим возрастом мозга его ровесников, который показывает, является ли мозг моложе либо старше фактического возраста.

"Команда Тоги обнаружила статически важное, хотя и незначительное влияние курения и потребления алкоголя на относительный возраст головного мозга. Каждый год, в течение которого человек ежедневно или почти ежедневно выкуривает пачку сигарет, способствует старению его мозга на дополнительные 0, 03 года, то есть примерно на 11 дней. Каждый грамм алкоголя, который человек употребляет в день, увеличивает относительный возраст мозга на 0,02 года. Это соответствует примерно семи дням", - говорится в статье.

"Ученые также изучили влияние более чем 500 тыс. точечных мутаций на возраст мозга. Это изменения в отдельных базовых парах ДНК. Лишь в одном гене они обнаружили статистически важную взаимосвязь. MAPT-ген отвечает за выработку тау-белка, который связан также с развитием деменции и болезнью Паркинсона".

"Тога и его коллеги признали, что взаимосвязь не очень велика. Впрочем, мозг всех испытуемых функционировал нормально. Если бы в исследовании участвовали люди с ограниченными функциями мозга, результат мог бы оказаться более значительным", - передает Kurier.