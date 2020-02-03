Михаил Ходорковский- изгнанник, бросающий вызов Кремлю

"Бывший олигарх, заключенный в тюрьму и, наконец, помилованный в 2013 году, со времени своего изгнания продолжает посвящать "большую часть своего времени" оппозиции. Он считает, что поддержка Владимира Путина сокращается, но россияне не видят, кто может его заменить", -пишет журналистка Le Monde Сильвия Кауфман.

(...) В интервью Le Monde Ходорковский говорит о "двух типах оппозиции, которые в настоящее время существуют в России: формальная оппозиция, которая не является реальной оппозицией и регулируется президентским кабинетом". Ее задача не из легких, но все же это комфортные условия. И еще есть несистемная оппозиция, ситуация которой довольно сложна". Именно ею он занимается через свой фонд "Открытая Россия", который помогает независимым кандидатам на выборах, особенно местных, продолжая работу, начатую оппозиционером Борисом Немцовым, убитым в Москве в феврале 2015 года, и оказывает правовую помощь преследуемым активистам. Фонд "анализирует информацию", переданную ему его контактами в России. "Все, что можно сделать удаленно, мы делаем", - поясняет Ходорковский, не раскрывая подробностей, чтобы избежать разжигания репрессий.

"Сегодня, как утверждает Ходорковский, произошло несколько сдвигов в российском общественном мнении. Во-первых, наступил "конец крымского консенсуса", что стало заметно, по его словам, в последние полгода: "эйфория восстановления империи с помощью присоединения Крыма" в 2014 году "постепенно угасает". Другим важным элементом является ситуация в российской экономике: "Пять лет стагнации, это наносит ущерб", - говорит он.

"Путин, находясь у власти в течение двадцати лет, по наблюдениям Ходорковского, сумел извлечь выгоду из двух факторов роста: повышения цен на нефть до 2008 года и подъема иностранных инвестиций, которые приносили денежные средства в Россию. Но санкции, введенные Западом с 2014 года, "достигли двух целей": "Они иссушили источники финансирования, с чем Путин мог бы бороться, если бы он не боялся того, что ему придется зависеть от Запада; поэтому он сохранил свои резервы вместо того, чтобы вкладывать их в экономику"; и это ослабило "технологический сектор разведки и добычи нефти".

"Однако российское общество не находится на грани поворота, - указывает журналистка. - Михаил Ходорковский убежден, что "четверо из пяти россиян считают, что было бы хорошо, если бы Путин ушел, но они не знают, кем его заменить": "На самом деле, у них довольно слабая мотивация". Бывший глава ЮКОСа считает, что электоральная база российского президента составляет от 30% до 40% и "постепенно сокращается"; число "убежденных" сторонников оппозиции составляет от 14% до 16%; и почти 50% людей ни в чем "не заинтересованы и будут голосовать так, как, по их разумению, проголосует большинство".

"Перед оппозицией и Кремлем стоит важная задача: "повлиять на то, что думают эти 50%". "Такова специфика российского контекста, - анализирует Ходорковский. - В тот день, когда эти 50% начнут думать, что большинство избирателей проголосуют против Путина, у него останется только 30% избирателей", - сообщает газета.

"(...) Михаил Ходорковский признает, что двадцать лет назад ошибочно видел в Путине лидера, способного модернизировать демократическую Россию, маневр с конституционной реформой для него предельно ясен: "Путин готовит модель, в которой он поставит в качестве президента марионетку, лишенную его полномочий, и переведет рычаги управления на новую должность, - интерпретирует Ходорковский. - Его явно вдохновила казахская версия, за исключением того, что в Казахстане Нурсултан Назарбаев продолжает строить национальное государство, в то время как Путин просто пытается защитить своих друзей от уголовного преследования за кражу и коррупцию, уничтожая при этом государственные учреждения".

"(...) Для Ходорковского основным сражением является борьба за свободные выборы, и он поддержал независимых кандидатов, - считает Мари Мендра, политолог из Национального научно-исследовательского центра и Института политических исследований. - Но он столкнулся с репрессивной силой путинской системы. Он понял, что борьба будет долгой".

"(...) Через пять лет после присоединения Крыма, по мнению Ходорковского, российское общественное мнение, безусловно, сильно озабочено продолжением войны в Донбассе, "но Крым - это совсем другое": требование вернуть эту область Украине "стало бы самоубийством" для оппозиционера Алексея Навального - "или для любого российского политика".

"По поводу вопроса о том, является ли сейчас Эммануэль Макрон лучшим другом Путина, у Ходорковского есть определенное пожелание: чтобы президент Франции прекрасно осознавал то, что его российский коллега "совершенно не заинтересован в том, чтобы Украина добилась успеха". Потому что успех Украины предоставил бы российской оппозиции ее "лучший аргумент", - указывает Le Monde.