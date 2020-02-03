Россия депортирует зараженных коронавирусом иностранцев и нарушает отношения со своим великим союзником Китаем

"(...) Россия не стала церемониться и в понедельник, 3 февраля, объявила о депортации иностранцев, зараженных новым коронавирусом. Вирус "теперь добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время правительственного совещания, транслируемого по телевидению", - пишет журналист Le Monde Николя Рюиссо.

"(...) Ожидается, что в ближайшие дни самолеты российской армии эвакуируют россиян из китайских провинций, пострадавших от эпидемии, в том числе из эпицентра в провинции Хубэй. Мишустин также предложил в понедельник перенести на более позднюю дату Российский инвестиционный форум в Сочи, который был намечен на 12-14 февраля. "Ситуация находится под контролем", - сказал он утром в понедельник, заявив, что у России "есть все необходимые лекарства и средства защиты". Но Москва всячески удерживалась от того, чтобы относиться к Китаю как к стране-парии, считая его своим великим союзником с 2014 года и с начала новой напряженности между Москвой и Западом", - отмечает автор статьи.

"Глава Кремля Владимир Путин также стремился к тому, чтобы сопроводить ужесточение системы защиты посланием сочувствия своему другу Си Цзиньпину. Он "выразил ему уверенность: благодаря решительным мерам, принятым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб, который она нанесет, будет сведен к минимуму", - сказал президент в телеграмме своему коллеге, предлагая ему "всю необходимую помощь"/

"И хотя Москва предложила Пекину совместно разработать вакцину против коронавируса, она сочла, что сейчас настало самое время для прагматизма. Контроль в российских аэропортах ужесточен, рейсы в Пекин, Шанхай, Кантон и Гонконг ограничены. (...) Власти временно закрыли возможность въезда в Россию без виз - таким режимом китайские туристы пользовались с 2000 года, и, кроме того, перестали выдавать китайцам рабочие визы, однако эти ограничения, как подчеркивается в министерстве иностранных дел, "обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - говорится в статье.

"Такая формулировка показывает определенную неловкость, возникшую в Москве, поскольку подобная система мер нарушает то сближение, которое Владимир Путин и Си Цзиньпин постоянно демонстрировали в последние годы. На форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года президенты вместе ели блины и пили водку во время совместных военных учений, проходивших вдоль их границ. Президент Китая регулярно напоминает, что Пекин является первым иностранным инвестором на крупнейшей строительной площадке Кремля - в освоении российского Дальнего Востока", - пишет Le Monde.

"(...) Между Москвой, на которую нацелены западные санкции, и Пекином, на который нацелена американская торговая война, отношения становятся все более прочными, несмотря на их историческое взаимное недоверие, к тому же по многим международным досье две столицы регулярно объединяются против западных инициатив. В июне прошлого года Си Цзиньпин был принят в качестве почетного гостя на форуме в Санкт-Петербурге, на "Русском Давосе", организованном Владимиром Путиным в его родном городе.", - говорится в публикации.

"(...) С трибуны форума Си Цзиньпин напомнил, что он "встречался с Владимиром Путиным почти тридцать раз за последние шесть лет. Он мой лучший друг и замечательный коллега". Ожидается, что президенты двух стран встретятся в этом году на саммите БРИКС, запланированном на июль в Санкт-Петербурге. Россия председательствует в этой организации в 2020 году, и вместе с представителями Бразилии, Индии и Южной Африки она готовится к приему множества китайских делегаций в течение года", - указывает Рюиссо.