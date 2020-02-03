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3 февраля 2020 г.
3 февраля 2020 г.

Андреас Рюш | Neue Zürcher Zeitung

США многое сделали правильно на Украине, но поведение Трампа ставит их поддержку под сомнение

"Визитом госсекретаря Помпео США демонстрируют свою поддержку Украине. Однако ущерб, который причинил президент Трамп своим украинским скандалом, устранить не так легко", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

В пятницу Майк Помпео посетил украинскую столицу и приехал не с пустыми руками. "Он получил от Белого дома обещание, что военная помощь Украине сохраняется в проекте бюджета на следующий год, после того как в предыдущие года Трамп просил сильно урезать ее объем".

"В связи с этим защитники Трампа по делу об импичменте обвиняют демократов в том, что процедурой импичмента они сделали из мухи слона. Трамп не только разрешил военную помощь Украине в сентябре прошлого года при том, что Украина не начала требовавшееся расследование, он будет осуществлять эту поддержку и в будущем. Там, где нет ущерба, - так звучит их аргумент, - нет и виновного".

"Можно ли, таким образом, закрыть главу об импичменте, в соответствии с девизом "Все хорошо, что хорошо кончается"? В такой точке зрения упускается из виду, что ни Украина, ни американские интересы не выходят из этого скандала невредимыми. То, как Трамп в прошлом году сделал Украину заложницей своей кампании по переизбранию, вызвало сомнения в американской поддержке, - отмечает автор статьи. - Расследование украинского дела показало, как Трамп неоднократно высказывался об этой ключевой стране Восточной Европы самым пренебрежительным образом. (...)".

"Россия, которая почти шесть лет ведет необъявленную войну против Украины и поддерживает повстанцев на Востоке страны, может радоваться таким сигналам из Вашингтона. Москва заинтересована в Украине, которая слаба, которая не может быть уверена в западной поддержке и которую тем самым можно снова втянуть в зону влияния крупной державы на востоке", - говорится в статье.

"В своей политике в отношении Украины США многое сделали правильно - особенно в сравнении с европейцами. Осознание того, что введенным после аннексии Крыма антироссийским санкциям нет разумной альтернативы, в Америке закрепилось прочнее, чем в Европе, где, руководствуясь краткосрочными коммерческими интересами, постоянно ведется лоббистская работа против них", - указывает Рюш.

"Однако остается впечатление, что политика Америки в отношении Украины осуществляется в первую очередь аппаратом безопасности и Конгрессом, а Трамп занимается ей в лучшем случае поневоле. Украинский президент Зеленский все еще ждет приема в Белом доме. (...) У США сейчас даже нет посла в Киеве. (...) В связи с этим визит Помпео - это важный сигнал. Но его недостаточно для того, чтобы устранить ущерб, нанесенный украинским скандалом", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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