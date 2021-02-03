Российская вакцина скоро будет доступна и в ЕС?

"Евросоюз рассматривает возможность регистрации вакцины "Спутник V". Тем временем в России производится уже вторая вакцина "ЭпиВакКорона", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Когда в августе 2020 года Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, это вызвало большую международную критику и недоверие. Неужели ученым государственного института Гамалеи такими рекордными темпами удалось разработать эффективную и, главное, безопасную вакцину? Опубликованных данных о вакцине под названием "Спутник V" немного. На сегодняшний момент в России, как сообщается, было вакцинировано более 1,5 млн человек, вакцина также используется в других странах, например, в Аргентине и Сербии. Сообщения о серьезных побочных эффектах, по крайней мере, не публиковались", - говорится в статье.

"В Европейском Союзе настолько велико разочарование недостаточным количеством доступных вакцин и медленным началом вакцинации во многих странах, что скепсис, по-видимому, сменился заинтересованностью, и теперь там размышляют о том, не прибегнуть ли к "Спутнику V" и китайским вакцинам, - отмечает Frankfurter Rundschau. - Россия в свою очередь две недели назад подала заявление на регистрацию "Спутника V" в ЕС и предложила поставить во втором квартале 100 млн доз. Венгрия уже несколько недель назад отклонилась от стратегии ЕС и самостоятельно зарегистрировала российскую вакцину, а также вакцину китайского государственного концерна Sinopharm".

"Спутник V" - это векторная вакцина, базирующаяся на той же технологии, что и вакцина AZD1222 от AstraZeneca. (...)Исследование, опубликованное во вторник в британском научном журнале Lancet, свидетельствует об эффективности "Спутника V", равной 91,6%".

"Это представляется правдоподобным: ведь в то время как AstraZeneca использует в обеих вакцинах один и тот же вектор - безобидный вирус, вызывающий простуду у шимпанзе, - "Спутник V" работает с двумя разными вирусными векторами. Это может давать преимущество, состоящее в том, что после второй прививки антитела к аденовирусу, образовавшиеся после первой прививки, не повлияют отрицательно на иммунный ответ", - поясняет издание.

Как в вакцине от AstraZeneca, так и в"Спутнике V" используется генетическая информация не из одноцепочечной РНК, а из ДНК. "В этой связи в фармацевтической газете Pharmazeutische Zeitung и в справочнике лекарственных средств Gelbe Liste указывается на теоретическую возможность того, что ДНК из векторной вакцины интегрируется в человеческий геном. Это риск, который, согласно сделанным на сегодняшний день выводам, отсутствует у вакцин на основе матричной РНК. "Возможным недостатком считается также случайная интеграция векторной ДНК в геном хозяина, - говорится в одной из статей Pharmazeutische Zeitung. - Это может приводить к усиленному образованию опухолей вследствие активации онкогенов или деактивации генов онко-супрессоров или же могут возникнуть аутоиммунные заболевания", - передает издание.

"Между тем президент Института Пауля Эрлиха Клаус Сичутек, также цитируемый в статье, говорит о теоретическом риске, "который в сущности не был подтвержден на животных и в клинических исследованиях".

"(...) Преимущество векторных вакцин также заключается в том, что им, в отличие от вакцин с матричной РНК, не требуются крайне низкие температуры и их можно хранить даже в обычном холодильнике", - отмечает Frankfurter Rundschau.

"К тому же сообщается, что российский институт Гамалеи также работает над "легкой версией" своего "Спутника V", которую нужно будет вводить лишь один раз".

"Кроме того, Россия начинает производство и другой вакцины под названием "ЭпиВакКорона", неживой вакцины на основе синтетического шиповидного белка. Она была разработана в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии в Новосибирске. Теперь должно начаться массовое производство, "ЭпиВакКорона" должна будет использоваться с марта. Согласно российским данным, в исследованиях вакцина показала эффективность 100%. (...) Считается, что белковые вакцины хорошо переносятся, однако их недостаток заключается в том, что в большинстве случаев им необходимы усилители эффективности. Так, в вакцине "ЭпиВакКорона" в качестве адъюванта используется гидроксид алюминия", - пишет Frankfurter Rundschau.