Новое повальное увлечение двойными масками

"(...) Американское пристрастие к двойной маске могло бы стать модной тенденцией, если бы ставкой не было спасение жизней. И тогда главным инфлюенсером стал бы Джо Байден. Фирменным знаком президента Соединенных Штатов является то, что он никогда не расстается со своей медицинской маской, обтянутой черной тканевой маской. Во время его инаугурации в январе лица в двойных масках присутствовали повсюду, начиная с вице-президента Камалы Харрис и кончая поэтессой Амандой Гордман. Соблазну наложения слоев также поддался Том Круз на съемках в Риме в ноябре прошлого года и Деми Мур в Париже в конце января", - пишет журналистка Le Figaro Сабрина Понс.

"Все эти последователи полагают, что ношение двойной маски позволит им лучше защитить себя. В частности, от новых, гораздо более заразных вариантов вируса, которые ставят под сомнение эффективность тканевых масок ручной работы. Перед лицом таких мутаций научные эксперты утверждают, что так называемые маски "категории 2" обеспечивают фильтрацию только на 70%", - говорится в статье.

"(...) В США ратуют за два слоя. И причиной тому является нехватка масок FFP2, доступные модели которых в основном предназначены для медперсонала. Такие рекомендации неофициально дал доктор Фаучи, звездный инфекционист, известным своими экспертными заключениями, представленными последним семи президентам во время их мандата. Дублирование масок функционирует как "физический заслон, защищающий от капель и вирусов. Когда вы добавляете еще один слой, то, согласно здравому смыслу, он будет более эффективным", - пояснил он в шоу Today 25 января. А как насчет других ученых мнений об эффективности многослойных масок? На данный момент высказывания инфекциониста не получили поддержки Центров по контролю и профилактике заболеваний - федерального агентства министерства здравоохранения США, которое ожидает результатов исследований, прежде чем занять позицию по данному вопросу", - комментирует журналистка.

"(..) А пока, в ожидании, когда цифры покажут эффективность и недостатки (такие как затрудненное дыхание при длительном ношении), двойная маска не скрывает своих стилистических притязаний, заключающихся в том, что она придает данному предмету модный и индивидуализированный аспект, а также дедраматизирует износ медицинской маски. Впрочем, дело не столько в моде, сколько в политической составляющей, которая прячется под двойным слоем. Мы помним историю отношений между Дональдом Трампом и маской, своего рода "я тебя люблю... я тебя тоже нет". Отстаивать свое право на ношение двойной маски - это значит в какой-то мере подтверждать новый стиль, новую политику и четкую позицию против лагеря предыдущего обитателя Белого дома", - резюмирует Le Figaro.