Компании "Ив Роше" не удается избавиться от дела Алексея Навального

"Российский филиал французской косметической компании Yves Rocher ("Ив Роше") в 2012 году подал иск против компании, акционерами которой были братья Навальные, а затем передумал. Но российская судебная машина уже заработала", - пишет журналистка Le Monde Жюльетта Гарнье.

"(...) Французская косметическая компания считает, что этот "вопрос закрыт", однако дело Навального продолжает неотступно ее преследовать. До такой степени, что 22 января компания нарушила свое обычное молчание, чтобы "объяснить ситуацию" и "напомнить обстоятельства дела" в официальном сообщении, опубликованном на русском и французском языках, - отмечает автор статьи. - Этого оказалось недостаточно, чтобы усмирить гнев сторонников Алексея Навального. С тех пор в социальных сетях, включая Facebook и Twitter, пользователи интернета призвали к бойкоту продукции бренда, представленного в России с 1991 года, и указывают на его "недобросовестность".

"Дело восходит к ноябрю 2012 года. Российский филиал французской компании Yves Rocher подал иск в российский суд по "подозрению в мошенничестве", через четыре года после подписания контракта с транспортной компанией "Главное подписное агентство", акционерами которой являлись Алексей и Олег Навальные. Два брата уже находились под прицелом российских властей. Руководители российского филиала "Ив Роше" знали об этом, но, как сообщается, уступили давлению со стороны следователей и выдвинули обвинения, - напоминает Гарнье. - По крайней мере, так думают многие обозреватели, в том числе Сергей Гуриев, российский экономист, сбежавший в Париж. "Я не знаю точно, какие рычаги воздействия использовали следователи, но для них было важно, чтобы в деле была задействована иностранная компания. Это придавало делу видимость солидности", - пояснил Гуриев в газете Le Monde 29 декабря 2014 года".

"Однако в ноябре 2014 года компания "Ив Роше" дала задний ход и признала, что "не понесла никакого ущерба". Но, несмотря на такой разворот, российская судебная машина заработала. В результате судебной процедуры братья Навальные были осуждены за хищение, мошенничество и отмывание денег на сумму 26 млн рублей (370 000 евро) в ущерб французскому бренду", - указывает автор статьи.

"30 декабря 2014 года Олега Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Его брат Алексей приговорен к такому же приговору, но условно", - пишет Le Monde.

"(...) Применялись обычные процедуры защиты интересов компании", - утверждает сегодня бретонская группа в официальном сообщении, напоминая, что "отменить это невозможно". Компания с торговым оборотом в 2,7 млрд евро, возглавляемая Брисом Роше, внуком основателя Yves Rocher, заявляет, что запретила себе "комментировать ситуацию в России", и напоминает, что она является "абсолютно аполитичным предприятием".

"Не завершена еще одна судебная процедура. В июне 2018 года братья Навальные подали иск о "заведомо ложном доносе" в рамках гражданского судопроизводства в городе Ван, по юридическому адресу головного офиса Yves Rocher в городке Ла-Гасилли (департамент Морбиан). Хотя в конце 2019 года следственный судья отказался от проведения дополнительных следственных действий, расследование может возобновиться. В мае 2020 года адвокаты братьев Навальных обжаловали это решение в суде города Ренн. Одна из них, Эмили Лефевр, заявила, что надеется на решение "в этом году", - передает журналистка.