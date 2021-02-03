Мари Мендрас: "Алексей Навальный говорит с россиянами об их будущем"

"(...) Мари Мендрас, профессор Центра международных исследований при Институте политических исследований в Париже, политолог Национального центра научных исследований и Центра международных исследований, направила Эммануэлю Макрону письмо, подписанное несколькими французскими политиками и учеными, с просьбой оказать содействие в освобождении Алексея Навального. Она считает, что приговор оппозиционера к лишению свободы не означает окончания его деятельности", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"(...) Навальный решил вернуться домой, зная, что его арестуют и осудят, но он также понимал, что в противном случае, по его собственным словам, его бы "депортировали", выслали в принудительном порядке. И на суде оппозиционер одержал верх над своими обвинителями и призвал всех россиян перестать бояться", - говорит Мари Мендрас в интервью Le Temps.

"(...) В любом случае, видно, что российская власть паникует: она возобновила судебный процесс, начатый в 2014 году, арестовала тысячи людей на улицах крупных городов, то же самое во вторник проделала перед зданием суда со сторонниками Навального. Но из своей тюрьмы или из своей колонии Навальный продолжит оказывать давление на российских руководителей", - считает политолог.

"(...) Сегодня в России преобладают не страх и не безразличие, а политическая активность миллионов людей, которые хотят высказаться. Я впечатлена тем, как за два года Навальный сформировал команды почти в 50 провинциях и продолжил следственную работу своего фонда по борьбе с коррупцией, находясь то в тюрьме, то под судебным контролем", - указывает собеседница издания.

"(...) Меня также поразил разный возраст демонстрантов 23 и 31 января. "Левада-центр" - последняя организация, которая все еще способна вызывать доверие, - показывает, что в авторитарной стране сейчас почти 50% опрошенных имеют смелость сказать, что они не поддерживают Владимира Путина", - продолжает она.

"(...) Путинский режим измотался, скис, состарился. Он проявился себя совершенно неэффективным для исправления экономической ситуации или борьбы с пандемией. Успех присоединения Крыма в 2014 году сначала вызвал энтузиазм, а затем полностью сдулся перед лицом материальных трудностей. И Алексей Навальный правильно направил удар, показав, что власть - в том числе президент и его приближенные - богатеет за счет налогоплательщиков и что она также крадет бюллетени из избирательных урн. За последний год Кремль допустил все возможные ошибки, в том числе принудил к пересмотру Конституции и предоставил Владимиру Путину два дополнительных срока, если он того пожелает. Для многих россиян это стало последней каплей", - анализирует эксперт.

"(...) Каждое общество чувствует, когда оно живет в мире пропаганды. Сегодня россияне все чаще присоединяются к тому политическому дискурсу, которых строится на фактах и подкрепляется ими. Важно отметить, что Алексей Навальный все время говорит о будущем, а Владимир Путин говорит только о прошлом. Он предлагает открыть Россию для Европы, тогда как президент живет в осажденной крепости. Вот почему оппозиционера твердо отстаивают все западные демократии", - указывает Мендрас.

"(...) Навальный рассматривает свое нынешнее заключение не как конец, а как новый шаг в своей демонстрации того, что режим теряет контроль и в качестве ответа использует только репрессии", - отмечает политолог.

"Во вторник Алексей Навальный ответил судье: "Путин войдет в историю как отравитель!" Он знает, что уже одержал огромную победу, привлекая внимание все большего числа людей в России и за рубежом. Еще предстоит долгосрочная борьба за защиту свободного, плюралистического и честного всеобщего избирательного права, а также фундаментального принципа сменяемости власти. Есть ли шанс, что это произойдет в России? Я в это верю. Так произошло в начале 1990-х годов, и так произойдет снова, даже если путь окажется трудным", - резюмирует Мари Мендрас.