3 февраля 2021 г. Томас Фридман | The New York Times Владимир Путин стал экс-бойфрендом Америки из ада (...) "Владимир Путин стал экс-бойфрендом Америки из ада, - пишет на страницах The New York Times обозреватель газеты Томас Л. Фридман. - Было время, когда Россия - бывшая ядром Советского Союза (страны с вдвое большим населением, чем то, которым сейчас правит Путин) - была для нас очень важна. Когда-то она угрожал завоевать всю Европу и распространить коммунизм по всему земному шару. Это были времена холодной войны. Это время давно прошло. Сегодня нашим самым важным глобальным соперником является Китай". "Путин для нас вообще не очень важен, - уверяет Фридман. - Он московский мафиози, который отправил своих агентов убить активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального, разбрызгав "Новичок", нервно-паралитическое вещество советской эпохи, в промежности его трусов. Я не выдумываю! Когда-то Россия дала миру Толстого, Чайковского, Рахманинова, Достоевского, Сахарова и Солженицына. Путинская Россия запомнится тем, что дала миру отравленные трусы". "Но чтобы отвлечь свой народ от своей коррупции и удержать власть, Путин представляет себя великим защитником России и ее православной христианской культуры от безбожных жителей Запада, поддерживающих геев. И чтобы раздуть свою значимость - в собственных глазах и в глазах россиян - он продолжает преследовать нас, - пишет обозреватель. - Он вмешивается в наши выборы, взламывает наши компании, отрицая все это с усмешкой и наслаждаясь представлением о том, что многие американцы думают, что это он посадил Дональда Трампа в президентское кресло". "Это новый вид стратегической проблемы для американских планировщиков - как иметь дело с геополитическим сталкером? - говорится в статье. - Как иметь дело с российским лидером, который является не сверхдержавой, а супертроллем, бывшим ухажером, который не принимает отказов: "Влад, ты нам больше не нравишься. Мы встречаемся с другими, например, с Китаем. Если бы мы могли, мы получили бы постановление суда, чтобы держать тебя на расстоянии 5000 миль". "Безусловно, Путин по-прежнему контролирует опасные ядерные ракеты. Я рад, что на прошлой неделе он и президент Байден договорились о продлении договора СНВ-III, срок действия которого истекает. И, как мы только что убедились благодаря масштабному взлому наших компаний и правительства, его кибервозможности значительны", - говорится в статье. "Но все это маскирует страну, которая на самом деле совсем не такая уж динамичная. В реальном мире, где страны процветают, производя то, что хотят купить другие, семь основных статей экспорта Путина таковы: нефть и газ (52 %); железо; драгоценные металлы; оборудование и компьютеры (2,1%); древесина; удобрения и злаки. Для страны с таким большим человеческим талантом это жалко. Сегодняшняя Россия - это царская экономика с космической станцией - Доктор Живаго с ядерными ракетами и хакерами. Между тем, бежавшие из России ученые превратили Израиль и Кремниевую долину в технологические суперсилы. Российская вакцина от Covid-19 - это редкий успех, но ее трудно производить в массовом порядке", - утверждает Томас Фридман. "Когда вы в последний раз покупали компьютер, смартфон или приложение российской компании? Российскую машину? Российские часы? Коммерческий самолет российского производства? Я предпочту поехать на автобусе, чем лететь на таком. Единственные товары российского экспорта, которые нравятся жителям Запада - это икра, водка и матрешки - но мы сыты и тем, и другим, и третьим". "Почему все именно так? Потому что Путин больше доверяет тому, что исходит из-под земли, чем тому, что может исходить из голов его людей. Таким образом, он построил петро-автократию, подпитываемую природными, а не человеческими ресурсами. Затем он использует деньги, чтобы смазывать двигатель коррупции, который удерживает его и его соратников у власти, в то же время лишая свою молодежь инструментов и свобод для полной реализации их потенциала", - говорится в публикации. (...) "Так как же Байдену лучше иметь дело с этим геополитическим сталкером? Ответ: низкозатратное военное сдерживание и крупномасштабная дипломатия, которые ставят нас в позицию солидарности с антикоррупционным движением Навального. (...) Что касается сдерживания, эксперт по России Леон Арон, автор книги "Борис Ельцин: революционная жизнь", (...) утверждает, что мы сейчас должны готовиться к возможной попытке в духе Крыма "захватить и аннексировать территории рядом с российской границей со значительным этническим русским населением, скорее всего, в Эстонии или Латвии, чтобы возродить российский патриотический пыл и разоблачить НАТО как "бумажного тигра". Другими словами, добавляет он, для Байдена, возможно, настало хорошее время отменить приказ Трампа вывести около одной трети американских войск из Германии, а также усилить прибалтийских членов НАТО, Эстонию и Латвию". "Говоря о борьбе с коррупцией, на прошлой неделе я принял участие в телеконференции в Zoom с Владимиром Ашурковым, главой Фонда борьбы с коррупцией Навального. Ашурков, выступая из Лондона, поделился письмом, только что отправленным Байдену, с призывом ввести санкции против 35 человек в России, которые, как он утверждает, снабжают любовниц Путина и их родителей, а также детей Путина яхтами, квартирами и должностями с многомиллионными доходами в компаниях, которые они контролируют. Нынешние американские экономические санкции слишком расплывчаты, заявил Ашурков. Запретив этим 35 лицам ездить на Запад и отмывать там деньги, мы окажет давление на ключевых людей, которые могут оказать давление на Путина", - пишет автор публикации. "Причина, по которой Навальный представляет такую угрозу для Путина - причина, по которой путинский суд во вторник бросил его обратно в тюрьму примерно на два с половиной года - заключается в том, что Навальный такой же российский националист, как и Путин, но он сосредотачивает свою кампанию на путинской массивной коррупции. (...)". (...) И, наконец, есть еще одно сдерживающее сообщение, которое Байден мог бы отправить Путину - напоминание о том, Трампа здесь больше нет: "Влад, если однажды вечером перестанут работать все компьютеры в Кремле - и из громкоговорителей на Красной площади польется "Рожденный в США" - Born in the U.S.A. - считайте это мягким напоминанием Киберкомандования США о том, что мы могли бы сделать с вами, если бы считали, что вы действительно имеете значение", - заключает Фридман. Источник: The New York Times