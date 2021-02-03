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3 февраля 2021 г.
3 февраля 2021 г.

Корреспондент | Der Spiegel

Плацек отвергает санкции против России

"Как Европе следует поступить с Кремлем? Председатель Германо-российского форума Маттиас Плацек даже после приговора Алексею Навальному выступает за "перемены через сближение", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному придется отправиться в тюрьму на несколько лет. Спорный приговор вызывает международную критику. О будущем отношении к российскому правительству говорят и в Германии, снова звучат требования о введении санкций. Однако председатель Германо-российского форума Маттиас Плацек считает такие штрафные меры нецелесообразными", - передает издание.

"Они принесут удовлетворение лишь в краткосрочной перспективе, сказал Плацек в интервью радиостанцииDeutschlandfunk. "Ведь последние санкции последних 6 лет ничего не улучшили и почти все ухудшили", - заявил он".

"Мы сможем продвинуться вперед в отношениях с Россией, когда будем общаться на равных", - сказал далее политик из СДПГ. Он по-прежнему считает важной формулу Вилли Брандта "перемены через сближение". "Лишь это в долгосрочной перспективе приведет к тому, что в России сформируются более или менее адекватные условия и отношения между Россией и остальным миром, в частности нами, европейцами, будут постепенно улучшаться".

"Однако для него не подлежит сомнению то, что Навальный должен быть отпущен на свободу. Он "хотел бы видеть явно другое решение, гораздо более независимое обращение с господином Навальным", сказал Плацек. "Я хотел бы видеть абсолютно другое обращение с гражданским обществом", - передает Der Spiegel слова политика.

Источник: Der Spiegel


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